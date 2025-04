Alberto Contador y OK Mobility presentan su equipo ciclista para la Mallorca 312 en FITUR

(Información remitida por la entidad que la firma:)

" Durante el acto de presentación se ha desvelado en exclusiva el maillot del equipo, diseñado por el aclamado artista Ricardo Cavolo. El stand de OK Mobility también ha acogido la presentación de la Gran Fondo Alberto Contador

El stand de OK Mobility en FITUR 2025 se ha convertido en el escenario de la presentación oficial del equipo OK Mobility, formado por once ciclistas profesionales y capitaneado por Alberto Contador, que participará en la XV edición de la carrera Mallorca 312 OK Mobility el próximo 26 de abril.

El acto de presentación, moderado por el reconocido speaker de ciclismo Juan Mari Guajardo, ha contado con la presencia de destacadas figuras del ciclismo. El reconocido ex ciclista Alberto Contador, como capitán del equipo, ha compartido su entusiasmo al liderar este proyecto. "Muy ilusionado de capitanear este excepcional equipo ciclista. Es un honor formar parte de un proyecto que une deporte y valores que inspiran. Estamos preparados para dar lo mejor de nosotros en la Mallorca 312 OK Mobility, una carrera que ha crecido de forma extraordinaria en los últimos años, al igual que la expansión protagonizada por OK Mobility".

Como parte del acto, se ha presentado en exclusiva el maillot ‘OK MOBILITY X RICARDO CAVOLO’, diseñado por este célebre artista internacional, con el que los integrantes del equipo OK Mobility se equiparán en su participación en la Mallorca 312, uniendo arte y deporte.

Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha asegurado que "nos llena de entusiasmo pedalear por quinto año consecutivo junto a la Mallorca 312 OK Mobility. Como empresa mallorquina, para nosotros este patrocinio va más allá de una mera colaboración: se trata de una declaración de nuestra identidad, nuestras raíces y nuestro compromiso con iniciativas que colocan a nuestra isla en el foco internacional como un destino sostenible y de calidad". "Esta edición es particularmente especial, ya que la viviremos desde dentro con la participación de nuestro equipo ciclista OK Mobility, cuya pasión y dedicación representan los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo y la perseverancia que nos definen como compañía", ha añadido Ktiri.

Llorenç Galmés, Presidente del Consell de Mallorca, ha querido poner en valor "el compromiso del Consell con la promoción de los valores deportivos". "Con esta iniciativa, damos un paso más hacia un modelo turístico más sostenible y diversificado, al mismo tiempo que contribuimos a la desestacionalización turística de nuestra isla", ha afirmado Galmés.

El equipo OK Mobility reúne talentos únicos como Ivan Basso, doble ganador del Giro de Italia y figura destacada del Tour de Francia; la campeona olímpica Annemiek van Vleuten, quien ha conquistado grandes vueltas como el Tour de France Femmes, el Giro Rosa y la Vuelta a España; Jesús "Chiquitín", fisioterapeuta especializado en ciclismo y amante de los retos extremos; y Daniel Sanz, especialista en pruebas de larga distancia.

A ellos se suman Pol Tarrés, experto en ciclismo off-road y enduro; Orla Walsh, once veces campeona nacional de Irlanda en ciclismo en pista; Savina Paul y Pol Arisó, pilotos de profesión que combinan su pasión por las alturas y las dos ruedas; Elke Timperman, campeona europea de Gran Fondo y subcampeona mundial en contrarreloj y Gran Fondo; Bjorn De Decker, doble campeón mundial de Gran Fondo.

