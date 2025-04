Canarias pide protagonizar el despliegue de la estrategia inteligente europea en África

Las Palmas de Gran Canaria, 22 ene (EFE).- El Gobierno canario, Casa África y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han pedido este miércoles ante funcionarios de la Comisión Europea que esta región, frontera sur de Europa, protagonice el despliegue en África de la nueva estrategia inteligente de la UE y "no quede fuera del partido".

Ha sido en unas jornadas informativas sobre la estrategia 'Global gateway', promovida en 2021 por la Comisión y el alto representante de la UE para impulsar hasta 2027 con inversiones de hasta 300.000 millones de euros, la mitad de ellos en África, vínculos inteligentes, limpios y seguros en los sectores digital, energético y del transporte y potenciar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo.

Los representantes de la Dirección General para Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea José Román León y Juan José Almagro, han explicado en Casa África que este nuevo paradigma pone el foco en la necesidad de intensificar el esfuerzo inversor de la UE con el resto del mundo tras la "frustración" que generó durante la covid-19 que "unas modestas mascarillas" chinas "fueran más eficaces" que los mecanismos europeos, mucho "menos visibles" al centrarse entonces en apoyar presupuestariamente las necesidades básicas de los estados miembros.

De ahí que esta "pasarela mundial de la UE" pretenda reforzar su papel geopolítico procurando inversiones con países asociados y sirviendo de acicate para que el sector privado pueda participar en ellas en las mejores condiciones.

Con este enfoque, el llamado 'Equipo Europa', compuesto por la UE, sus estados miembros —incluidos los bancos de desarrollo público y las agencias de ejecución—, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha movilizado 179.000 millones de euros entre 2021 y 2023 que han permitido, solo en el último de estos años, poner en marcha de 90 proyectos en todo el mundo en los sectores digital, de la energía y del transporte para reforzar los sistemas de salud, educación e investigación.

En el África subsahariana, la 'Global gateway', que la nueva Comisión se ha comprometido a reforzar, promueve ya iniciativas con un impacto transformador, de las que Canarias pide formar parte, ya que se desarrollan en ámbitos en los que pueda aportar su especialización, como el tratamiento de aguas y residuos o la construcción de infraestructuras estratégicas, como son los puertos.

Así lo ha manifestado el director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Padilla, quien ha aludido a la necesidad de que la vecindad de las regiones frontera, como es este archipiélago, se traduzca en una mayor cooperación económica con los países de su entorno.

"Nos tienen que ayudar, sacar al campo, queremos jugar en la Champions porque no somos una región más, sino la más al sur de Europa y tenemos que tener un rol más importante que el de España en África", ha aseverado el representante del Gobierno canario, con cuyas consideraciones han coincidido los funcionarios de Bruselas.

A estas reflexiones se ha sumado también el director general de Casa África, José Segura, quien ha estimado que esta institución "puede jugar un papel en el Global gateway que hoy no presta el estado español" que, en su opinión, ha estado "notablemente inhibido" respecto al resto de estados miembros de la UE.

Para Segura, no es comprensible que "Canarias no figure" en la red de corredores aéreos y marítimos previstos por esta estrategia europea en África sólo a nivel interno o que no participe en el desarrollo económico de Mauritania, país en el que se están refugiando muchos jóvenes que huyen de las inclemencias del Sahel y donde la 'Global gateway' prevé producir hidrógeno verde.

"Si no activamos el desarrollo económico potente de Mauritania poco podremos avanzar", ha aseverado Segura, quien también se ha referido al importante papel que puede jugar Canarias en la necesaria implementación de sistemas de alerta temprana ante catástrofes naturales en el continente africano, que está "desamparado" en este ámbito. EFE