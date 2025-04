El Gobierno permite a los 75 vecinos de La Toba (Guadalajara) votar dónde hacer su fiesta

Toledo, 21 ene (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ayuntamiento de La Toba (Guadalajara) a celebrar una consulta popular para que sus 75 empadronados decidan si las fiestas de agosto siguen celebrándose en la campa agrícola de la Cruz de los Alcores, donde se fijaron en 2022 buscando más amplitud frente al coronavirus.

El alcalde de La Toba, Javier Cantero, ha explicado a EFE, tras conocer la noticia, que estaban esperando saber si finalmente tenían autorización para la consulta, que se hará pronto.

La historia empezó cuando en febrero de 2022 todavía había variantes del coronavirus y el Ayuntamiento abordó el tema de retomar las fiestas de agosto y dónde hacerlas, ya que tradicionalmente habían tenido lugar en La Picota, un cruce de calles en el núcleo urbano, ya que La Toba no tiene plaza.

"Pensamos si hacerlas en el centro del pueblo, con todo petado de gente, con personas mayores (...) Estábamos con el covid y dijimos 'podemos liar una buena', porque había pueblos del entorno que habían celebrado fiestas en diciembre y enero y habían tenido a todo el pueblo con coronavirus. Y entonces pensamos que sería mejor hacer las fiestas en un sitio donde corra el aire, donde haya espacio", ha relatado el alcalde.

Así surgió la idea de llevar el baile de las fiestas a la campa agrícola de la Cruz de los Alcores, donde ya se han celebrado en 2022, 2023 y 2024.

"La covid nos cambió la vida y nos cambió hasta el sitio donde realizar las fiestas. Y luego vimos que el sitio estaba muy bien", ha dicho el alcalde quien ha reconocido que el cambio de ubicación generó "muchas críticas", sobre todo de personas que son del pueblo pero que viven en Madrid y que acuden en las fiestas o los fines de semana.

Aquel primer año 2022 hubo críticas pero las fiestas "salieron de maravilla", fue "un éxito tremendo" e incluso el Ayuntamiento tuvo que pedir apoyo a Protección Civil ya que la noche del sábado se contabilizaron 1.500 asistentes.

En 2023 las fiestas también tuvieron lugar en la campa de la Cruz de los Alcores y el Ayuntamiento se animó a organizar el I Festival Rock de La Toba, que "salió de escándalo, impresionante".

Pero, relata, había gente "que son del pueblo pero no viven en el pueblo" que colocaron carteles y pancartas contra el Ayuntamiento y el alcalde, en particular, insultando y acusando de haber cambiado el lugar de las fiestas.

En 2024 continuaron las protestas "y llegados a este extremo pensé: que hable el pueblo, que la gente decida".

Y ahí llegó la idea de hacer una consulta popular ("que ha llevado un trámite que no veas, me he quedado loco", dice) para preguntar a los 75 vecinos empadronados si consideran que la campa de la Cruz de los Alcores es el sitio más idóneo para los bailes de las fiestas.

Será, ha avanzado, una consulta popular "como manda la Constitución" y el Ayuntamiento prevé hacerla un domingo "lo más próximo posible", durante unas horas, "y como se hacen estas cosas, con urna, con cabina y con todo", ha señalado Cantero, quien se ha enterado por EFE del acuerdo del Consejo de Ministros.

Ha dejado claro que se hará "con todas las garantías legales", con presidente de la mesa, vocales, suplentes "y toda la gente que se quiera sumar al desarrollo de la consulta popular".

El alcalde ha matizado que entre La Picota, donde se hacían las fiestas hasta 2022, y la campa de la Cruz de los Alcores "no habrá más de 400 metros" de distancia, y ha admitido: "Yo todavía no sé lo que voy a votar".

"Pienso que lo mejor es que la gente vote y decida, y que el resto de la gente acate la decisión de la consulta popular. Es la democracia", ha indicado Javier Cantero.

El artículo 149 de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum" y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno. EFE