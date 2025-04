El comisario Olivera no despeja las dudas de la comisión sobre la operación Cataluña

Madrid, 21 ene (EFE).- La investigación parlamentaria sobre las supuestas prácticas orquestadas desde el Ministerio del Interior del PP para perjudicar a dirigentes independentistas en la llamada operación Cataluña se ha topado este martes con el testimonio confuso de uno de sus supuestos implicados, el comisario de la Policía Nacional José Luis Olivera, que fuera jefe de la UDEF y que no ha despejado las dudas de los diputados.

Pese a que la octava sesión de comparecencias en la comisión de investigación ha sido de las más extensas -más de cinco horas de duración- ninguno de sus dos protagonistas -Olivera y un inspector que trabajó de la UDEF- han aportado avances, ya que ambos han empleado casi más tiempo en explicar su trabajo o la jerarquía de sus unidades que en responder a las dudas concretas.

Sobre estas, Olivera que ha negado tajantemente su participación, pese a que en un audio de 2015, en concreto una comida celebrada hace justo hoy un año grabada por el comisario jubilado José Villarejo, llegó a admitir que ambos mandos policiales eran los artífices de la operación Cataluña.

"No recuerdo esa conversación, yo lo que he oído es que la operación Cataluña es un eslogan periodístico, es lo que le puedo decir", ha respondido al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu respecto a esta grabación sobre la que han incidido los portavoces de Junts y ERC, Josep Pages y Pilar Vallugera.

Olivera, que fue máximo responsable del CITCO entre 2012 y 2018, tras su paso al frente de la UDEF entre 2006 y 2012, ha enmarcado esta conversación de 2015 en comentarios "de barra de bar" y que se suelen, ha dicho, decir entre policías porque tienen "vanidad". "Del dicho al hecho hay mucho trecho", ha reiterado después.

¿Existió la operación Cataluña tal y como entendemos de actuación premeditada e ilegal para acosar y perseguir a adversarios políticos independentistas?, le ha preguntado el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, a lo que el compareciente ha replicado de forma rotunda con un "no".

En otro momento, ha dejado claro que no es la mano derecha de Villarejo, ha apuntado que sus grabaciones "pueden estar cortadas o manipuladas" y ha invitado a los diputados a mostrarle un solo informe de él que busque implicar de forma fraudulenta a alguien.

Sí ha admitido a preguntas de la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha comido varias veces con destacados periodistas que están "muy bien informados" y que pueden aportar algún dato a la Policía, ya que tienen "buenas fuentes".

Pero ha vuelto a ser tajante sobre la fabricación de informes policiales falsos: "Jamás he puesto una prueba falsa delante de un juez o un tribunal sabiendo que sea falso".

El primer compareciente ha sido un inspector que trabajó en la UDEF entre 2014 hasta antes de 2021, año en el que fue destinado a su actual puesto como oficial de enlace en La Haya y al que los diputados se han dirigido por su número de carné profesional, el 111.129, que aparece en diferentes informes policiales relacionados presuntamente con la operación Cataluña.

Al agente, que ha recibido dos medallas al mérito, una de ellas pensionada, se han referido en otras sesiones el expresidente del Barca Sandro Rosell, el exdirigente venezolano Nervis Villalobos o el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

Aunque antes de la preguntas de los diputados, el inspector ha recordado las limitaciones legales para dar detalles sobre investigaciones y su obligación de guardar secreto profesional, durante su intervención ha dejado claro que nunca ha participado en ninguna investigación sobre Rosell, que a Villalobos le ha visto varias veces, entre ellas en 2016 para entregarle una citación de la Fiscalía y en 2018 cuando fue detenido.

El policía ha reiterado que en la UDEF se hace un trabajo "serio, profesional y ético", que sus informes son suyos, que nunca ha recibido presiones, que desconocía que su compañero y "referente profesional" Manuel Morocho, jefe de la investigación del caso Gürtel las hubiera recibido como reconoció posteriormente y que si se han producido actuaciones que no son legales, éticas o no son legítimas no las ha visto.

"Realizo mi trabajo con absoluto respeto a la legalidad por principios éticos, porque es legal y por que si no, me quedo sin trabajo", ha zanjado antes de manifestar su sorpresa al recibir la citación. EFE

(foto)(vídeo)