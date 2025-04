Aganzo: "AFE ha estado con Dani Olmo y Pau Victor. Pido al CSD que resuelva cuanto antes"

Madrid, 21 ene (EFE).- David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), pidió este martes al Consejo Superior de Deportes (CSD) que resuelva antes de fin de mes el caso de Dani Olmo y Pau Víctor para no perjudicar a los jugadores, con los que el sindicato está en permanente contacto.

Aganzo, que acaba de empezar su tercer mandato sin oposición, se pronunció en una entrevista con la Agencia EFE por primera vez sobre la situación de los jugadores del Barcelona, ya que por estar en proceso electoral no podía hacerlo antes; consideró bien aplicada por el CSD la medida cautelar para evitar la indefensión de ambos y pidió "dejar la política en su sitio" y trabajar para acabar con los gestos de odio.

- Pregunta (P): ¿Por qué cree que no ha tenido oposición esta vez?

- Respuesta (R): Creo que el equipo que está que está detrás estos últimos 7-8 años ha sido un grupo leal, bueno, que hemos tenido nuestras guerras al principio con la etapa de Rubiales y al final creo que los futbolistas lo que querían era la transparencia, información, que puedas opinar, votar y es lo que hemos intentado hacer.

La gente que estamos ahora presidiendo el sindicato entendimos que teníamos que tener nuestra independencia y libertad para poder elegir y creo que la gente está mucho más contenta, que tenemos muchos más servicios y estamos más cerca. Hemos conseguido tres convenios colectivos, hemos dado base jurídica y protección a los trabajadores no solo en la parte económica, sino en derechos reales. Los sindicatos estamos para para casos como el de Olmo y situaciones que son un poco más incómodas.

- P: ¿Cuál es su opinón sobre el caso de Dani Olmo y Pau Víctor?

- R: Ha habido muchas críticas sobre dónde estaba AFE y me sorprende que profesionales de la comunicación no tengan esa información o no sean capaces de llamar a AFE para saber lo que está pasando. Nosotros no podíamos hablar. Yo no era presidente del sindicato, estaba en proceso electoral y sí que el sindicato ha estado muy cerca de Olmo, con su familia y con Pau Víctor, que siguen en una situación complicada con la con la cautelarísima, pero AFE ha estado ha estado ahí.

Pedimos al CSD que resuelva cuanto antes, porque en una situación de más del 31 de enero si no le dieran la razón a los jugadores quedarían sin poder jugar en el Barcelona ni poder irse, ya que el mercado estaría cerrado entonces y podría ser muy perjudicial. Creo que está bien aplicada esa cautelarísima, ya que ellos podrían tener una indefensión a la hora del haber jugado la Supercopa.

- P: ¿Qué piensa de los silbidos a Dani Olmo en Getafe?

- R: No creo que fueran a ellos sino a la situación. Creo que ha habido un malentendido también entre el Barça y diferentes equipos que han salido con comunicados de indefensión. Estamos totalmente de acuerdo en que todas las reglas de 'fair play' sean exactamente para todos, pero son ellos los perjudicados de esta situación y los jugadores no pueden ejercer su trabajo.

- P: ¿Y de los últimos episodios de odio y racismo?

- R: Creo que el mundo del fútbol necesita medidas drásticas en este aspecto. El CSD tiene herramientas suficientes para poder parar esta situación. En ese aspecto nos hemos quejado muchas veces para que ese Observatorio se pueda se pueda activar, para que podamos tratar todos los temas importantes y tomemos soluciones, no solamente que han insultado a Balde o hemos tenido situaciones de racismo o de odio y salimos públicamente, lo sentimos mucho y desaparecen. La gente necesita realmente la protección, en categorías inferiores hay muchísimas situaciones de odio. Tenemos que pararlo y el CSD tiene herramientas para poder hacerlo. Vamos a dejar la política ya de de una vez y a empezar a trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Yo creo que un Gobierno tiene que luchar realmente por el deporte y sobre todo por sus deportistas.

- P: ¿Qué supone volver a entrar en la directiva de la Federación?

- R: Siempre he dicho que la asociación de futbolistas tiene que estar representada en todos los órganos y representar la interlocución de los deportistas. Desde que entré en AFE, con todas las guerras que hemos tenido y los que han intentado destruir AFE durante estos años, ahora tengo la posibilidad de ir mucho más a por nuestro objetivo. La directiva que vamos a entrar ahora lo que quiere es interlocución con otras instituciones y que se les oiga, porque tienen mucho que decir y mucho que ayudar. Te hablo igual de quinielas, de amaños, de situaciones de derecho. Necesitamos que el mundo del fútbol en España mejore.

- P: ¿Qué le parece la idea de jugar un partido de Liga en Miami?

- R: Fue el primer proyecto que tuvimos que parar, porque fue de una manera unilateral totalmente, porque la Liga quiso, sin comentar nada a nadie, ningún tipo de requisito, ningún tipo de información a los futbolistas que iban a viajar. Él sigue con su intento de llevar un partido de la Liga a Miami, bueno, ahora que está en la vicepresidencia parece que AFE ahora estamos en ese vínculo de unión. Yo tengo muy claro cuál es mi trabajo. Seré vicepresidente de la Federación, apoyaré todo lo que crea que tenemos que apoyar por el bien del futbolista y la futbolista y lógicamente intentaré crear, como he hecho siempre, una Federación mejor, porque es el paraguas de los demás estamentos. La guerra que teníamos Liga, Federación, AFE, CSD, COE al final era la parte política y yo no vengo a jugar a la política porque no sé. He sido deportista y me ha llamado mucho la atención lo que ha habido y hay de política dentro del mundo del fútbol. Pero a mí se me ve venir y como tengo muy claro cuál es mi función y cual es la función del sindicato con nosotros no vas a tener vuelta.

- P: ¿Por dónde va a seguir trabajando ahora?

- R: Hemos hecho mucho trabajo muy bueno y se ha demostrado porque no ha habido otra candidatura, pero tenemos que mejorar porque creo que tenemos que llegar a la excelencia con nuevos proyectos, como una sede nueva que sea formativa, donde podamos dar cursos, y que tenga campos de fútbol. Estamos haciendo muchas cosas, pero quiero dejar un legado. Una AFE en la que los próximos trabajadores tengan un camino mucho más llano que el que he tenido yo, para que dentro de 20 o 30 años el sindicato también se acuerde que pasaron unos locos ayudando a mucha gente y recuperando muchos derechos, pero también para dar imagen, temas sociales y que se pueda dialogar. En este siglo XXI el diálogo es mucho más importante. Y con figuras como Iker, Morata, Ander, Juan Carlos, Unai o Marin tengo un equipazo sobre todo de corazón. EFE

