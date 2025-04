Luka Krivokapic: "Dani Fernández y Corrales me dieron buenas referencias de Cangas"

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 20 ene (EFE).- El internacional serbio Luka Krivokapic afirmó este lunes, durante su presentación como nuevo portero del Frigoríficos del Morrazo, que las buenas referencias que le dieron los ‘hispanos’ Dani Fernández y Rodrigo Corrales le animaron a firmar por el conjunto gallego.

“Tenía ofertas, pero luego pasó la lesión de Jorge (Pérez) y Cangas necesitaba un portero sí o sí. Dani Fernández y mi representante me hablaron muy bien de Cangas, y también Rodrigo Corrales, al que me enfrenté varios veces en Hungría, me dio muy buenas referencias. Después de todo eso, no me lo pensé mucho, sabía que quería venir aquí porque era una buena oportunidad para jugar muchos minutos”, indicó.

Krivokapic llega al equipo dirigido por Nacho Moyano para suplir la baja de larga duración de Jorge Pérez, quien se lesionó en el último partido de la primera vuelta tras caerle encima el jugador del Anaitasuna Oleg Kisselev.

“Ojalá pueda mantener su nivel, incluso mejorarlo, pero no tengo presión. Cuando fiché, Jorge me escribió para darme su apoyo, eso me alegró bastante”, desveló durante el acto celebrado en el recinto hotelero As Casiñas, uno de los patrocinadores del club.

El guardameta serbio, que llega cedido hasta final de temporada desde el VfB Stuttgart alemán, debutó con el Frigoríficos en el partido amigable del pasado sábado contra el ABC Braga, al que derrotaron por 36-32.

“Me sentí bien, tenía muchas ganas de jugar porque en Alemania no había tenido muchos minutos”, recordó Krivokapic, al que la llegada en noviembre del francés Samir Bellahcene a su anterior club le cerró las puertas de la Bundesliga.

“Los resultados del equipo no eran los esperados y hubo muchos cambios en el equipo, trajeron a dos jugadores y a un portero. Ahí me dijeron que no tendría muchos minutos”, explicó el exguardameta del Stuttgart, quien se definió como un portero “explosivo”, al que le gusta más parar lanzamientos “en seis metros que desde fuera porque esos tiros lejanos son más de táctica”.

Por su parte, el entrenador del Frigoríficos, Nacho Moyano, agradeció al jugador que tardase “cero segundos” en decidirse por la oferta de su equipo tras la lesión de Jorge Pérez.

“Estamos hablando de un portero joven, pero con una amplia experiencia. Aunque quizás desde el plano deportivo su experiencia en Alemania no haya sido la más positiva, seguro que en el plano psicológico le ha ayudado mucho a crecer, a ver las cosas de otra manera”, manifestó Moyano. EFE

dmg/lm