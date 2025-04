El escritor Arià Paco gana el Anagrama de Novel·la con 'Teoria del joc'

Barcelona, 20 ene (EFE).- El escritor igualadino y doctor en Filosofía por la Universidad de Arizona (EE.UU.), Arià Paco, ha ganado este lunes por unanimidad del jurado el décimo Premi Llibres Anagrama de Novel·la, dotado con 12.000 euros, con la obra 'Teoria del joc', donde aborda el deseo heterosexual, la seducción, el sexo masculino y la culpa.

El jurado, formado por Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí y las editoras Isabel Obiols y Silvia Sesé, destaca que Paco se ha impuesto entre los 73 originales presentados con una novela sobre la "vida sexual de una generación", con una historia en la que propone "una reflexión sobre la vulnerabilidad y las contradicciones entre las nuevas masculinidades y el feminismo".

Para Monsó, en la obra, que llegará a las librerías a finales de marzo, "aparece un monstruo tan familiar y siniestro como el de la culpa, para mi, el gran eje de la novela. En este caso, la culpa masculina relacionada con el sexo", tratado todo con "inteligencia, humor y profundidad, con un esfuerzo de honestidad, que revela el fuste literario de su autor".

Jordi Puntí ha considerado que se trata de una "espléndida novela sobre el amor en el siglo XXI y, sobretodo, sobre la mirada masculina al amor en el siglo XXI, en la época del 'MeToo' y del 'no es no", provocando en el lector "incomodidad", llevándolo a "pensar, como me pasaba con las novelas de Philip Roth".

La historia está protagonizada por Ernest, de quien el lector conocerá dos décadas de su vida, desde su despertar sexual a sus primeras obsesiones, su enamoramiento de Aurora o su relación con Gisela, casada, madre e interesada en el amor libre, mientras se consolidan las redes sociales, que van del Messenger a Tinder, y el feminismo.

Novela sobre un momento de cambio moral

En su intervención, Arià Paco se ha mostrado muy satisfecho por la lectura que han hecho sus primeros siete lectores y ha descubierto que hacía tiempo que iba a las librerías buscando una novela que tratara sobre estas cuestiones.

"Cuando hay un gran cambio moral o un repensar cómo funciona una sociedad es el espacio para la literatura. Necesitamos escribir y hablarlo y faltaba esta novela, que se interrogue sobre el feminismo, sobre el deseo masculino", ha indicado.

Lector voraz, ha ironizado que como los hombres no "hablan de las cosas" con este título, que puede verse como una "novela de ideas", buscaba "tener esta conversación que me parece necesaria", con la culpa como una de las cuestiones que aparecen, pero no la única, con personajes que reflexionan sobre el deseo.

Arià Paco, quien disfruta escribiendo, ha querido ahondar en cuestiones que le "preocupan", con una obra que ha armado con un pie en los Estados Unidos y otro en Cataluña, aunque en esta ocasión, ha advertido, a diferencia de lo que ocurría en su anterior título, 'Covarda, vella, tan salvatge' que no se centra tanto en los sentimientos de arraigo y desarraigo.

Asimismo, hay personajes que teorizan sobre el poliamor, el matrimonio o la monogamia.

"Más que temas, este es el paisaje de nuestra generación, esto es lo que encuentras cuando miras por la ventana y esto me interesa", ha apuntado.

Además, quería escribir "contra el discurso simplista, de etiquetas, de buenos y malos", con una escritura "ética, en el sentido de los antiguos, sobre cómo tenemos que vivir o sobre qué es valioso".

En los últimos tiempos, Arià Paco ha acabado su tesis doctoral y su novela, con lo que ahora está "tranquilo", pero "seguro que no durará mucho".

Nacido en Igualada (Barcelona) en 1993, Arià Paco, colaborador de varios medios digitales y de pódcast culturales, es autor de las novelas 'Mentir a les mosques', de 2020, y 'Covarda, vella, tan salvatge', de 2022, con la que obtuvo el premio Roc Boronat. EFE

(foto)