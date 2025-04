Ecologistas llaman a la acción ante la decisión de Trump de salir del Acuerdo de París

Madrid, 20 ene (EFE).- Organizaciones y partidos ecologistas como Greenpeace, Alianza Verde o Ecologistas en Acción se han mostrado preocupados y llaman a la acción de otros países ante la intención del nuevo presidente de EE.UU, Donald Trump, de retirar a la nación del Acuerdo Climático de París, del cual ya se había salido durante su primer mandato (2016-2021), y al que Joe Biden reincorporó en 2021.

Desde el partido ecologista Alianza Verde consideraron a Trump como "un peligro para el planeta" y su coordinador general, Juantxo López de Uralde, lo ha calificado como "un negacionista sin complejos" cuya presidencia "alienta a los líderes de la extrema derecha a nivel mundial a avanzar a pasos agigantados".

"No podemos bajar los brazos porque la emergencia climática no se va a tomar ningún respiro", prosiguió López de Uralde, quien también indicó la necesidad de que Europa "esté a la altura, lidere la agenda verde global y no agache la cabeza frente a los extremistas".

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, calificó como de “elección antinatural” la decisión del nuevo presidente de retirarse del Acuerdo de París y explicó a EFE que coloca al país “en una situación de marginalidad, al mismo que nivel que Irán, Libia y Yemen”, otros de los países que también se encuentran fuera de este acuerdo histórico que busca limitar el calentamiento mundial.

De igual manera, insistió en que el resto de la humanidad y de los países deben mantener el rumbo: "la comunidad internacional ha visto ya a Trump retirarse antes, pero el resto del mundo siguió adelante. No nos equivoquemos, el Acuerdo de París es resiliente y avanzará”.

El coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, declaró a EFE que “no es permisible que el mayor emisor histórico se salga del Acuerdo de París (...) pero, sobre todo, que le salga gratis".

Por ello, se mostró preocupado por que la Unión Europea, junto con otros países que se denominan "líderes climáticos" no vayan a establecer ningún tipo de medida o sanción.

"Ya hemos visto algunos mensajes de Trump dirigidos no solamente al negacionismo climático, sino a atacar a otras agencias fundamentales para la protección del medio ambiente (...) y todo hace pronosticar que será un mandato bastante atroz para las políticas climáticas y de protección medio ambiental", anotó Andaluz.

Tras conocerse los planes de esta segunda retirada de Estados Unidos del Acuerdo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que EE.UU. debe seguir siendo "líder en asuntos ambientales" y animó a "ciudades, estados y empresas de Estados Unidos" a que sigan "demostrando visión y liderazgo" trabajando en pro de una economía de bajo carbono.

En su primer día como mandatario el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que procederá a retirar a EE.UU. del Acuerdo Climático de París, dando marcha atrás a la inclusión realizada por su predecesor, Joe Biden en 2020.

Trump ya había ordenado la retirada de su país del Acuerdo de París en junio de 2017, para abandonar así el pacto sellado en 2015 en la capital de Francia durante la Administración de Barack Obama (2009-2017).

Los compromisos del Acuerdo de París tienen como objetivo evitar un aumento de las temperaturas a final de siglo superior a 2 grados centígrados y luchar por mantenerla en 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales.

La Casa Blanca también anunció otras medidas como la declaración de una emergencia energética para impulsar la extracción petrolera en el país, la eliminación de los subsidios que Joe Biden instauró para la compra de vehículos eléctricos o terminar con los contratos de arrendamiento para grandes parques eólicos. EFE