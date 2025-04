Alianza Verde ve a Trump como un "peligro para el planeta" tras salir del Acuerdo de París

Madrid, 20 ene (EFE).- El partido ecologista Alianza Verde ha considerado que el presiente estadounidense, Donald Trump, es "un peligro para el planeta", tras anunciar su intención de retirar nuevamente a la nación del Acuerdo Climático de París, del cual ya se había salido durante su primer mandato (2016-2021), y al que Joe Biden reincorporó en 2021.

El partido también ha llamado al gobierno de España y a la Unión Europea (UE) a aumentar su ambición frente "a la ola negacionista y reaccionaria".

El coordinador general de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, declaró que "el recién inaugurado mandato de Trump no deja mucho margen para las dudas. Es un negacionista sin complejos y su presidencia, además, alienta a los líderes de la extrema derecha a nivel mundial a avanzar a pasos agigantados".

"No podemos bajar los brazos porque la emergencia climática no se va a tomar ningún respiro. Son tiempos difíciles pero desde el activismo y el ecologismo político debemos seguir adelante con valentía", prosiguió López de Uralde, que también indicó la necesidad de que Europa esté a la altura, lidere la agenda verde global y no agache la cabeza frente a los extremistas".

En su primer día como mandatario el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que procederá a retirar a EE.UU. del Acuerdo Climático de París, dando marcha atrás a la inclusión realizada por su predecesor.

Los compromisos del Acuerdo de París tienen como objetivo evitar un aumento de las temperaturas a final de siglo superior a 2 grados centígrados y luchar por mantenerla en 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales.

Trump ya había ordenado la retirada de su país del Acuerdo de París en junio de 2017, para abandonar así el pacto sellado en 2015 en la capital de Francia durante la Administración de Barack Obama (2009-2017).

Sin embargo, en 2020 Joe Biden durante su primer día en la presidencia firmó un documento que volvía a incluir al país estadounidense al Acuerdo.

La Casa Blanca también anunció otras medidas como la declaración de una emergencia energética para impulsar la extracción petrolera en el país, la eliminación de los subsidios que Joe Biden instauró para la compra de vehículos eléctricos o terminar con los contratos de arrendamiento para grandes parques eólicos. EFE