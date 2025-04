Joaquina, del Latin Grammy a su primer disco: "Mi sueño más grande es tocar en Venezuela"

Javier Herrero.

Madrid, 17 ene (EFE).- La joven compositora e intérprete venezolana Joaquina se convirtió en 2023 en la figura más joven en ganar el Latin Grammy en la categoría de nuevo artista, título que busca refrendar desde la "autoexigencia" con su verdadera "carta de presentación", su primer LP, y así seguir materializando sueños.

"El más grande que tengo es tocar en Venezuela", reconoce a EFE en la capital española durante una entrevista ante la salida el próximo 31 de enero de su disco 'Al romper la burbuja' (Universal Music) y una agenda de conciertos que incluye su primera gran incursión en vivo en Latinoamérica, pero no en su país de origen.

El álbum, el primero en formato largo que entrega, llega dos años después de su EP de debut, 'Los mejores años (notas de diario)', con el que se presentó como nueva portavoz centenial de la emoción que recogía el testigo de cantautoras como Shakira, Joni Mitchell, Alanis Morissette o Taylor Swift, y con el que ganó el Latin Grammy.

"Fue un honor gigante. Es raro haber ganado un premio así de grande tan al principio, pero pienso justamente que celebra el comienzo de mi carrera, que mis colegas escucharon mi música y fue como un 'Lo estás haciendo bien, sigue adelante', pero que al final los premios no te garantizan nada", señala.

Más o menos en esa época empezaba a configurar su actual proyecto, el que considera el "primero" realmente, de ahí el esfuerzo y una serie de canciones que tienen que ver mucho "con aprender a ser adulto por primera vez y la importancia de construir tu mundo interno mientras buscas la persona que quieres ser en el externo".

"El título no significa que estuve en un caparazón y que por fin estoy saliendo. Soy una persona en general muy hermética, porque me gusta tener un lugar seguro dentro de mi mente en el que puedo ser yo misma y cuidarme cuando no me sienta tan bien. El disco habla de la importancia de construir eso y proteger lo que eres de de lo que piensen otras personas a la vez que inicio esta etapa transicional de la vida a ser adulto", explica.

Se percibe en temas como 'Pesimista", la primera canción que escribió para el álbum hace ya dos años en un hotel de Madrid. "Era el primer viaje que hacía muy lejos de mi casa por algo relacionado con la música, en una ciudad que no conocía bien y lejos de mi familia; la canción va un poco de imaginarte una vida fuera del lugar donde creciste y qué pasaría si lo perdieras", señala.

Una temática similar, la de los vínculos que forjamos frente a los estragos del tiempo, la aborda en 'Aeropuerto', que compuso después de una visita a Uruguay, donde tiene raíces por vía materna.

"Mi bisabuela vivió una vida muy hermosa y larga, pero ese momento fue muy triste para nosotros, porque tal vez iba a ser la última vez que nos veíamos", apunta ante un tema construido en su primera parte como un vals pero que, en honor a su familia, incorpora un bandoneón y vira en su tramo final hacia un tango.

Aunque el disco en general es bastante compacto con el sonido gracias a la producción de Julio Reyes Copello, existe otro tema que se aleja de esa línea para rendir tributo a sus raíces, 'El alquimista', confeccionado como un joropo venezolano con un arpa y una bandola.

"Tengo recuerdos muy primarios de Venezuela, porque me fui de allí a los 6 años", dice Joaquina, que se instaló en Miami junto a sus padres a causa de la situación de su país, aunque afirma que durante todos estos años han seguido pendientes hasta lo que considera un momento "devastador" a raíz de los últimos acontecimientos.

Prudente pero firme, opina que se ha llegado "al punto de inflexión más grande". "Ya no hay más excusas. El mundo pudo ver que es una dictadura, que hay un presidente que se autoproclamó como tal cuando hay toda la evidencia de que la gran mayoría de la gente no votó por él", lamenta y añade: "Ya no es un asunto de política, sino de derechos humanos, de democracia y nadie se puede quedar callado".

A la espera del día en que pueda volver allí, alberga con ilusión ahora su próxima gira por Latinoamérica, que la llevará a países como Colombia, Chile, Argentina y Perú, además de los dos conciertos que ofrecerá en España: el 6 de febrero en la sala But de Madrid y el 8 de febrero en Paral·lel 62 en Barcelona. EFE