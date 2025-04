Corberán: “Veo a mi equipo preparado para competir a la Real Sociedad”

Paterna (Valencia), 17 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que ve a su equipo preparado para competir con la Real Sociedad en la previa del encuentro que se disputa este domingo en Mestalla.

“Espero un partido muy competido ante un equipo que hace bien las cosas. Llevan tiempo trabajando con Imanol (Alguacil), pero me centro en mi equipo. Veo a mi equipo preparado para competir, veo que ha crecido y que los jugadores han sentido que pueden competir los partidos y que están preparados. Es, personalmente, lo que más me importa”, dijo.

Además, el técnico resaltó la importancia de Mestalla. “Tengo muy claro como entrenador del Valencia que la fuerza y el poder de Mestalla es descomunal. Cada partido que jugamos debemos transmitirle eso al rival. El rival sabe de la fuerza y el poder que tiene y nosotros tenemos que entregarnos para que así sea”.

“Para conseguir los objetivos, necesitamos trabajar en defensa y en ataque lo mejor posible. Cuanto más unidos estemos en la idea de jugar, tendremos más identidad como grupo y más opciones de acercarnos al objetivo”, agregó.

Corberán, que fue preguntado por si Sadiq Umar podría jugar previo pago de 300.000 euros por la ‘cláusula del miedo’, explicó que el jugador no ha podido completar el entrenamiento por molestias en la parte posterior de la rodilla y que la primera cuestión será su disponibilidad deportiva. Después, es una decisión del club.

“Las siguientes horas van a ser clave y, en función de las últimas horas, veremos si estará disponible a nivel físico y luego vendrá la segunda parte. Como entrenador, mi deseo es tener el máximo número de herramientas para tener las mayores ambiciones competitivas. Ese es mi deseo, pero, si no está a su nivel, es otra cuestión”, apuntó.

Sobre los lesionados, el técnico de Cheste elogió la mentalidad de Gayà, del que dijo que ha podido entrenar, pero con limitaciones, pues todavía tiene las consecuencias de los puntos del pisotón de Carmona en el partido contra el Sevilla.

“Vamos a ver cómo evoluciona y si desaparecen o no, lo que sí que resalto de Gayà es que tiene una mentalidad tan grande que hace ver que es posible que supere limitaciones que otros no. Si no juega Gayà es porque es imposible que pueda, su mentalidad supera cada dificultad que tenga”, expresó.

En cuanto a Fran Pérez, Corberán dijo que este viernes ha completado la sesión y si el sábado entrena con normalidad entrará en la convocatoria, pues ha visto “un deseo y compromiso de ayudar enorme” y esto le gusta muchísimo, y de Luis Rioja comentó que ha hecho parte del entrenamiento y, aunque debe esperar, las sensaciones son positivas.

Por otro lado, sobre Max Aarons manifestó que le ve" con muchas ganas de ayudar, de adaptarse a la Liga y al país". "Si mañana entrena con normalidad, entrará en convocatoria”. Sobre Maximiliano Caufriez y Germán Valera, que podrían estar en la rampa de salida, dijo que: “Con cualquier jugador tengo conversaciones que quedan en el ámbito privado sobre qué rol tienen en el equipo. Eso lo dejo en el ámbito privado”, añadió.

Otra de las cuestiones fue el ataque del equipo, del que analizó que debe seguir creciendo y construyendo mejor los ataques. “Veo al equipo evolucionando en cuanto a juego y asumiendo que hay que seguir mejorando. Si mejoramos, vamos a construir más ocasiones y goles. Es uno de mis objetivos desde que llegué al Valencia”.

Por último, sobre el mercado de invierno, el técnico valencianista incidió en el discurso de su presentación, que fue el de trabajar con los jugadores que están. “Mi objetivo es trabajar con el grueso de la plantilla y centrarme en prepararlos para cada partido. A la par está el trabajo del club, con el objetivo de acabar el mercado mejor que como lo ha empezado”, agregó.

“En un momento como este, quiero que si hay incorporaciones sean jugadores con la mentalidad necesaria para ayudar al equipo, jugadores que vengan a vaciarse, que entiendan la grandeza del club y lo que el club significa. Esto no obedece a edades”, finalizó sobre fichar a algún futbolista veterano. EFE

