Madrid, 16 ene (EFE).- La firma Roberto Verino entra en el metaverso con un nuevo proyecto, denominado CuarentaxDiez, ideado por Iago Jover Mariño, tercera generación de la marca.

Se trata de un espacio donde se unen moda y tecnología, que permitirá conocer los cuarenta años de historia de la firma, su proyección de futuro y servirá como herramienta de moda para el día a día.

Iago Jover Mariño, nieto de Roberto Verino, es desde hace unos meses director de Innovación de la firma e impulsor de CuarentaxDiez, una iniciativa que se ha presentado este jueves en la Asociación Diseñadores de Madrid y Fundación Diseño Madrid (Dimad), con la que tiene como objetivo que "el legado sea eterno gracias a las nuevas tecnologías", ha contado a EFE, un proyecto en el que se han embarcado con Uttopion, el primer metaverso español.

Una iniciativa pionera con la que esperan tener una difusión más global, con la que, además de poder deambular por un recorrido interactivo, un avatar del propio creador, Roberto, responderá a cualquier cuestión que se le plantee sobre moda.

¿Cómo combinar determinadas prendas?, ¿Cuál es el mejor vestuario para un evento? o ¿Qué ponerse en un día frío?, pueden ser algunas de ellas.

"Lo interesante del metaverso es la inmersividad que ofrece. Te permite estar en un momento en el que no has estado, pero del que quieres ahora disfrutar", bien sea un desfile o una sesión de fotos de un momento determinado.

Jover asegura que cuando se habla innovación la primera impresión es que hay que hacer una revolución y cambiarlo todo. "En nuestro caso defendemos lo contrario, un departamento de innovación tiene que defender muy bien las raíces con la inteligencia artificial".

CuarentaxDiez es un proyecto que "seguiremos desarrollando, avanzará, no se queda aquí, irá más", indica Jover, quien asegura que no siente plus de responsabilidad o presión por trabajar en familia, "soy afortunado".

De su madre, Cristina, directora de marca hasta su fallecimiento en 2021, se ha quedado con una petición constante para atemperar su energía en el trabajo: "Iago hay que hacer las cosas con corazón y cabeza". De su abuelo conserva en su memoria un máxima: "hago las cosas para dejaros un legado. Ambas reflexiones son con las que me quedo para que cada día sea mejor en Galicia, Verín, España y Europa".

Licenciado en Ciencias Políticas por Leiden University y vinculado siempre al emprendimiento y las nuevas tecnologías, se afincó en La Haya (Holanda) desde hace tiempo, y nunca pensó trabajar en la empresa familiar hasta que el impulso del patriarca le permitió ver que a través de la moda y la innovación había impactos positivos en la sociedad.

Roberto Verino tiene en la actualidad 168 puntos de venta en España, México y Portugal.

