La Mesa del Congreso debate mañana la PNL de Junts sobre la cuestión de confianza, con Puigdemont amenazando

La Mesa del Congreso tiene previsto reunirse este jueves para, entre otras cosas, decidir si finalmente admite o no a trámite la iniciativa de Junts que reta al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Aunque los letrados no apreciaron ningún obstáculo para debatirla, no recomendaron ninguna decisión en concreto, pero el PSOE y Sumar se inclinan por vetarla.

Los de Carles Puigdemont registraron su iniciativa el pasado 9 de diciembre, pero el PSOE y Sumar hicieron uso de su mayoría en el órgano rector de la Cámara para posponer la decisión sobre la tramitación de la proposición no de ley.

QUE LA MESA FIJE UN CRITERIO PARA EL FUTURO

Así se daban más tiempo para analizar el informe de los servicios jurídicos del Congreso, que concluyeron que, ante la ausencia de precedentes similares, la Mesa de la Cámara podía adoptar cualquiera de las posibilidades en su mano: dar trámite a la iniciativa tal y como está, incluir una apostilla para dejar claro que no tendrá efectos jurídicos, solicitar a Junts que la reformule para hacer constar esa falta de consecuencias jurídicas, o directamente no admitirla a trámite.

Lo que sí subrayaron los letrados fue que al tratarse de una proposición no de ley sin efectos jurídicos y que no obliga al Gobierno a cumplirla, no veían obstáculo para su debate en el Pleno del Congreso. Además, insistían en que, conforme a la Constitución, la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno.

Desde el PP, el tercer partido que conforma la Mesa del Congreso, ya expresaron su negativa a posponerlo porque consideraban que no había argumentos para vetarla. "Yo creo que es un debate necesario en España, ya que el presidente del Gobierno no quiere ejercerlo por sí mismo", afirmó en su momento el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.

Así las cosas, la previsión, es que la Mesa del Congreso se reúna este jueves y se tome ya una decisión, pero con la misma información jurídica que había en diciembre, pues no se han solicitado más informes.

LA REFORMULACIÓN COMO TERCERA VÍA

Aunque no se descarta pedir a Junts la reformulación de texto, a priori lo más probable es que PSOE y Sumar hagan valer su mayoría para impedir la tramitación de la proposición no de ley

Desde el ala socialista del Gobierno abogan por tumbar la propuesta de Junts para porque consideran que el debate no tiene sentido e insisten en que la prerrogativa para presentar una moción de confianza la tiene en exclusiva el presidente del Gobierno. De hecho, uno de los ministros indicaba que se trata de una propuesta "extemporánea".

Las fuentes consultadas por Europa Press afirman ser conscientes de que la negativa a cumplir esta exigencia de los de Puigdemont puede significar que no apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2025, cuyo apoyo es fundamental para sacarlos adelante. A este respecto, insisten en que el Ejecutivo quiere nuevas Cuentas Generales, pero recuerda que se puede gobernar con presupuestos prorrogados.

Sumar --cuyo voto es decisivo para la decisión final--, no prevé desmarcarse de la posición del PSOE en este punto, pues la mayoría del grupo considera que la iniciativa sólo es una maniobra de Junts y el Gobierno no debe caer en su juego.

Eso si, en Sumar también hay voces que rechazan el veto, como Compromís, que considera que "no hay que tener miedo a la democracia y al debate", en palabras de su portavoz, Àgueda Micó.

JUNTS SE REÚNE EL VIERNES EN BRUSELAS

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, ya advirtió en su momento que si la Mesa del Congreso optaba por darle un portazo a la iniciativa de su partido la legislatura estaría en "colapso" porque la cuestión que plantean es "legítima y necesaria".

"Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza, si no cumplen, hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE", advirtió este martes el secretario general de Junts, Jordi Turull.

De hecho, Puigdemont ha convocado este viernes a los miembros de la permanente de su partido para analizar la decisión que tome el jueves la Mesa del Congreso sobre la iniciativa, un encuentro que marcará el futuro de la legislatura.