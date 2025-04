Giráldez explica la ausencia de Douvikas: "No se ve preparado ni física ni mentalmente"

Vigo, 15 ene (EFE).- El delantero internacional griego Tasos Douvikas, quien recientemente solicitó a Claudio Giráldez salir del RC Celta en este mercado invernal, ha pedido al técnico celeste no entrar en la convocatoria para el partido de Copa contra el Real Madrid, una postura que, a su juicio de su entrenador”, “le honra”.

“Él tenía unas expectativas este año, se sentía el delantero titular de todos los fines de semana, y en este mercado valora la posibilidad de poder salir. Yo no quiero que salga, porque es un jugador muy importante para nosotros, sea como titular o como revulsivo, pero ahora mismo no se ve con la cabeza donde tiene que estar”, indicó.

En su comparecencia ante los periodistas, Giráldez dijo que el futbolista no se ve preparado “ni física ni mentalmente”, por eso él valora de manera positiva que haya sido “sincero” con el cuerpo técnico y con sus compañeros.

“Me molesta que la gente no sea honesta. Él no se ve preparado para jugar y le honra decirlo. Es una situación que no es de ahora porque desde el previo del partido con la Real Sociedad tiene ese sentimiento. Ojalá pueda seguir siendo un jugador muy importante para nosotros. Creemos en su nivel y en su margen de mejora”, manifestó.

Douvikas llegó al Celta en el verano de 2023 procedente del Utrecht, que recibió cerca de 12 millones de euros por el traspaso de su máximo goleador.

En su primera temporada en LaLiga, el griego vivió a la sombra del noruego Jorgen Strand Larsen y Aspas. Disputó 17 partidos (625 minutos), en los que marcó 3 goles y dio una asistencia.

El traspaso del delantero nórdico al Wolverhampton de la Premier League y su buen rendimiento durante la pretemporada le permitieron arrancar este curso como titular, aunque poco a poco fue perdiendo protagonismo en favor de Borja Iglesias e incluso Pablo Durán.

“Es un jugador que depende mucho de físico, que necesita encontrarse muy bien, y ahora mismo ni su cabeza ni su físico están aquí. Por ahí viene un poco que en estos últimos partidos no haya podido aportarnos lo que hasta ahí nos había dado en el terreno de juego. Ojalá podamos encontrar una buena solución para todas las partes”, concluyó. EFE

dmg/og