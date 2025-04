Buruaga abre alfombra roja a la inversión en Cantabria en el Banco Santander de México

Ciudad de México, 14 enero (EFECOM).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, encabezó este martes un encuentro en la sede corporativa del Banco Santander México, en la capital mexicana, como parte del segundo día de su agenda en el país norteamericano, donde presentó un programa de reformas estructurales que abre “una alfombra roja a la inversión empresarial” en la comunidad española.

“Gracias por la oportunidad que me brindan de darles a conocer esta joya (...) que es Cantabria, un destino estratégico no sólo para disfrutar, sino también para invertir y, por qué no, para desarrollar un proyecto de vida", declaró Buruaga en una presentación acompañada del consejero regional de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros; de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente, Roberto Media; y de Industria, Empleo y Comercio, Eduardo Arasti.

En esa misma línea, destacó las medidas que su gobierno ha implementado durante sus primeros 18 meses de gestión, orientadas a consolidar un entorno favorable para el crecimiento económico y empresarial que incluyen una política de impuestos bajos, incentivos para emprendedores así como una firme apuesta por la digitalización y la reindustrialización sostenible.

“Queremos más empresas y empresas más fuertes”, sostuvo tras mencionar algunos resultados con proyectos de inversión privada por más de 5.500 millones de euros, una cifra que podría suponer la creación de más de 2.000 puestos de trabajo directos.

Asimismo, enfatizó en la aprobación de la primera ley de simplificación administrativa de Cantabria, cuya normativa introduce herramientas como “el silencio administrativo positivo” y “la simultaneidad de trámites e informes”, con el objetivo de agilizar y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales en la región.

Durante su presentación, Buruaga resaltó que su llegada al gobierno en junio de 2023 marcó el inicio de una nueva etapa para Cantabria, en donde han "tenido que dar un giro de 180 grados con otras políticas y otras actitudes, porque para obtener resultados distintos y mejores hay que desarrollar estrategias distintas y mejores”.

Explicó que los gobiernos anteriores “estuvieron marcados por una coalición conformada por un partido regionalista (PRC) y un partido de izquierda (PSOE)”, lo que “generó una autonomía paralizada”. En contraste, afirmó que “ahora se puede decir que Cantabria está en marcha (…) con liderazgos, con planificación, con impulso propio y con soluciones”.

Además, enumeró las medidas que su gobierno ha implementado para transformar a la comunidad en un destino competitivo.

“Nos hemos volcado en poner en marcha un ambicioso programa, una ambiciosa agenda de reformas estructurales para atraer y fomentar la inversión empresarial y también la inversión extranjera”, sentenció.

Entre las reformas, mencionó una “bajada de todos los impuestos sobre los que tenemos competencia”, incluyendo el impuesto sobre la renta, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

“Hoy disfrutamos de una política de impuestos bajos que nos ha hecho ganar en competitividad (…) Con menos impuestos hemos conseguido eliminar el déficit público y reducir el peso de la deuda regional”, detalló.

La presidenta describió a Cantabria como una región “pequeña en extensión, pero infinita en atractivos” y, a su vez, con un modelo económico que combina tradición e innovación.

“Tenemos recursos, tenemos capacidades, tenemos un talento extraordinario y, lo que es más importante, tenemos un proyecto de región para encauzar y aprovechar ese enorme potencial”, aseguró.

Contamos con una red pública y concertada de 367 centros educativos, tres hospitales públicos y una oferta de formación profesional reconocida como una de las mejores de nuestro país”, agregó.

También dio relevancia a la ampliación de la Central Hidroeléctrica de Aguayo, el almacén de hidrógeno verde impulsado por Enagás y Repsol en Polanco, así como el Centro Logístico de La Pasiega, que “va a ser un polo de atracción de futuros desarrollos industriales y logísticos”.

Otro proyecto mencionado fue el cable submarino Anjana, que conecta Santander con Carolina del Sur, en Estados Unidos, posicionando a la región como “un punto clave en la red de telecomunicaciones europea”. EFECOM

