Aldasoro cree que contra el Celta "cambiaron las sensaciones"

Santander, 8 ene (EFE).- El centrocampista vasco del Racing de Santander y tercer capitán del equipo, Aritz Aldasoro, cree que, a pesar de la derrota del domingo ante el Celta de Vigo (2-3) en Copa del Rey, los verdiblancos volvieron a tener "buenas sensaciones".

"Creo que han cambiado las sensaciones, es verdad que no pudimos ganar porque se nos puso el partido muy cuesta arriba en ese minuto 35 (por la expulsión de Mantilla), aunque hemos vuelto a ver al Racing que todos queríamos, es decir, con la chispa que teníamos al principio", ha afirmado Aldasoro.

Sobre su papel en el centro de la zaga durante gran parte del encuentro copero ante el Celta, el de Beasain ha señalado que él "siempre" busca ser una solución dentro del terreno de juego. "Los jugadores estamos para lo que diga el míster. En toda mi carrera lo he intentado hacer lo mejor posible donde me ha tocado jugar. No es mi puesto habitual pero me encontré cómodo", ha dicho Aldasoro.

El centrocampista vasco ha reconocido que necesitaban el parón navideño, no solo en el apartado físico, sino también el ámbito mental, debido a cómo terminaron el 2024.

Respecto al encuentro que tiene el Racing este fin de semana ante el Albacete, Aldasoro ha asegurado que es un equipo "muy difícil" de batir, en un estadio, el Carlos Belmonte, en el que "nunca" ha ganado. "Sabemos nuestras armas y tenemos que centrarnos en plasmar nuestro juego, por lo que la preocupación la deben de tener ellos por ver cómo pararnos", ha incidido.

También ha reconocido que se echa de menos la figura del primer capitán y compañero en el centro del campo, Íñigo Sainz-Maza, operado de una rotura de ligamento cruzado, porque "siempre" quieren tenerle en el campo.

Aldasoro ha subrayado que el fichaje de un cuarto mediocentro no le compete a él y que es un tema del club, aunque si llega a Santander un nuevo efectivo será "lo mejor para el equipo", ya que dará competencia, ha apostillado. EFE

