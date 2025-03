El Gobierno de Ceuta pide "calma" y espera confirmación "real" sobre la aduana

Ceuta, 3 ene (EFE).- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas ha solicitado este viernes "calma" y ha advertido que se debe esperar a "información oficial antes de opinar" sobre la apertura de la aduana comercial entre la ciudad y Marruecos.

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Comercio, Turismo y Empleo del Gobierno ceutí, Nicola Cecchi (PP), ha señalado que Vivas ha mantenido una conversación con la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, y la "palabra más recurrente era prudencia porque información oficial no había".

Cecchi ha afirmado que apoyan cualquier tipo de actuación "orientada a garantizar una frontera segura y acorde a los estándares de la Unión Europea, lo cual contará con el respaldo total del Gobierno ceutí".

No obstante, el Gobierno autonómico ha dejado claro que el futuro "no puede pasar por esta aduana si no podemos contar al 100 % con ella", y ha aludido a una "nueva era de conversión económica" basada en el desarrollo "económico y social" de Ceuta.

El consejero ha destacado la importancia de la "prudencia" en este asunto y ha añadido que "es mejor esperar a tener una noticia más cierta y real antes de opinar". EFE