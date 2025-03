Dalisson: "Ahora nos gustaría un grande, un Real Madrid o un Barcelona"

Pontevedra, 3 ene (EFE).- El atacante hispano-brasileño Dalisson de Almeida, autor del primer gol del Pontevedra ante el Mallorca, mostró su deseo de enfrentarse “al Real Madrid o Barcelona” en los octavos de final de la Copa del Rey.

“Ahora nos gustaría enfrentarnos a un grande, un Real Madrid o un Barcelona, pero lo que tenemos que hacer es afrontar el partido con la misma ilusión que hemos jugado estos tres partidos independientemente del rival que nos venga”, manifestó el futbolista granate en rueda de prensa.

Dalisson apuntó que el partido de esta noche fue “similar” al del Villarreal, al que eliminaron en la anterior ronda, porque el Mallorca también apostó “por un fútbol directo”.

“Nosotros salimos a disfrutar, a hacer nuestro fútbol. Si algo nos caracteriza es que somos fieles a nuestro estilo”, manifestó el atacante del Pontevedra, quien reconoció que tenía “muchísimos” mensajes de felicitación en su teléfono móvil.

“Ha sido un golazo, el gol soñado, la verdad. Estaba solo, me giré, he visto al portero adelantado y le pegué. Ha sido un golpeo tenso y por suerte me salió un golazo”, sentenció. EFE

dmg/jl