El Mallorca no prevé fichar en enero: “Cuando algo va bien, mejor no tocarlo”

Madrid, 2 ene (EFE).- La directiva del Mallorca no se plantea hacer ningún fichaje en el mercado de invierno al considerar que “no hay necesidad”, por contar con una plantilla “muy compensada” y que a la vista de los resultados deportivos de esta temporada, “cuando algo va bien, es mejor no tocarlo”.

El CEO del club bermellón, Alfonso Díaz, ha transmitido esta postura en una entrevista con EFE en la que ha apuntado que solo se buscaría fichar a algún jugador en caso de que “hubiera alguna oportunidad deportiva” que el área técnica y el entrenador del equipo, Jagoba Arrasate, estimasen adecuada.

“Creo que no hay ninguna necesidad (…) En principio, no hay pensado hacer nada. Cuando algo va bien, es mejor no tocarlo. No tenemos ninguna presión, ni ninguna necesidad actual de hacer movimientos porque al final tenemos una plantilla muy compensada donde todos están teniendo un papel importante”, argumenta Díaz.

En el caso de posibles salidas, el responsable empresarial del Mallorca ha mantenido la misma posición, aunque ha dicho comprender que algunos jugadores que disponen de menos minutos puedan buscar una posible marcha.

Según Díaz, la dirección deportiva está trabajando para ver esas posibles opciones, pero “sin la urgencia que ha podido haber en otras en otras temporadas, en las hay que hacer algún movimiento para que las cosas cambien”.

En el caso concreto del defensa eslovaco Martin Valjent, que acaba contrato al final de temporada y por el que algunos clubes, como el Betis, podrían estar interesados en su contratación, Díaz se ha limitado a decir: “La dirección deportiva está trabajando en ello, hablando con el jugador. Vamos a ver qué ocurre”.

Se ha felicitado del rendimiento deportivo del equipo, sexto en la Liga con 30 puntos, en puestos europeos -”algo que ni imaginábamos”, puntualiza-, pero ante la posibilidad de conquistar algún título o jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, ha insistido en que el objetivo es la permanencia y “luchar cada punto como si fuera el último”.

El CEO del Mallorca cree que, a la vista de los resultados, “se va por el buen camino”, pero matiza que el club “aún no está estabilizado" en la máxima categoría, para lo que hace falta tiempo: “Todavía nos quedan años para poder decir que somos un club de Primera División, que vamos a estar dentro de un ‘top ten’ (top diez) lo que te da esa tranquilidad para poder planificar y trabajar con tranquilidad las temporadas”.

“Quién sabe si algún año podemos tener esa suerte de entrar en Europa, pero todavía tenemos que ser estables. Hacemos planes a largo plazo, pero solo pensando en que tenemos que estar en Primera División, porque eso es muy complicado”, ha apostillado.

De la Supercopa que el Mallorca disputará la próxima semana en Arabia Saudí, en la que jugará la semifinal ante el Real Madrid el día 9, Díaz asegura que el equipo y la hinchada están “orgullosos e ilusionados” de participar y aspirar a un título.

“Ojalá que podamos dar una alegría a la afición”, ha confiado el directivo, quien ha lamentado que la lejanía de Arabia Saudí vaya a impedir contar con el respaldo de los hinchas como ocurrió en la pasada final de la Copa del Rey.

Preguntado si es partidario de que este torneo se juegue fuera de España, Díaz ha señalado: “Entiendo que es un país que está apostando mucho por el deporte y los grandes eventos. A partir de ahí, es una pena que nuestra afición esté tan lejos”. EFE

