Omar Mascarell: "La Supercopa se tiene que disputar en España"

Palma, 31 dic (EFE). - El futbolista del RCD Mallorca Omar Mascarell ha reivindicado el deseo de que la Supercopa se juegue en España para que los aficionados y familiares puedan disfrutar de la competición al máximo.

"Es un tema de conversación de cada año; si le preguntas a cada futbolista te dirá lo mismo, que la Supercopa se tiene que disputar en España. Jugar tan lejos de casa donde no estará la mayoría de nuestros familiares es un punto en contra que a ninguno le gusta", explicó el jugador.

Sobre la posibilidad de conseguir un título con la entidad balear, el centrocampista describió la posibilidad como "algo fuera de órbita" y señaló que jugarán con "la máxima ilusión" al encontrarse a tan solo dos partidos del trofeo.

A pesar de tener la Supercopa en la recámara, Mascarell no deja de lado la Copa del Rey: "La Supercopa está ahí, es el primer título que jugaremos todos nosotros, pero también hay que tener en cuenta que para llegar a una final de Copa hay que pasar rondas, saldremos a tope allí porque ganando te metes ya en octavos".

El Pontevedra, que ya ha eliminado a Villarreal y Levante, será "un rival complicado" según indica el futbolista bermellón: "Somos conscientes de que es un buen equipo y es un campo complicado, no sabemos como estará el clima pero no hay excusas, si no salimos al cien por cien no podremos hacer nada".

Tras el entrenamiento ante su afición en Son Moix, el mediocentro destaca la ilusión de vivir un día como hoy para los más pequeños: "Es un día ilusionante, repetirlo cada año es un gusto y la mayoría de los compañeros son padres, saben la ilusión que desprende hoy en día y esperamos que hayan podido disfrutarlo", sentenció. EFE

