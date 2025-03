3-4. El Peñíscola remonta para lograr su cuarto triunfo liguero seguido

Murcia, 21 dic (EFE).- El Servigroup Peñíscola, equipo revelación de la Primera División de fútbol sala, remontó para lograr su cuarto triunfo consecutivo en la Liga, éste por 3-4 en la cancha de ElPozo Murcia Costa Cálida, equipo que está en crisis y acumula tres derrotas seguidas -cuatro contando la Copa del Rey-.

Con este resultado los castellonenses, que son provisionalmente segundos, suman 24 puntos, cuatro más de los que tienen los murcianos, que fueron claramente de más a menos, justo al contrario que su oponente.

Una combinación entre Felipe Valerio y Rafa Santos que culminó éste en el minuto 3 abrió el marcador pronto para los locales. A continuación Gadeia estrelló el balón en el travesaño y del posible 2-0 se pasó al empate. Lo hizo Luciano Gauna, desde lejos aunque libre de marcaje, aprovechando una acción a balón parado en el 10.

El conjunto entrenado por Dani Martínez reaccionó bien y Ricardinho, a pase de Esteban Cejudo tras una recuperación, volvió a poner por delante a los charcuteros tres minutos después. ElPozo, en otra buena presión, aumentó su ventaja por mediación de Ricardo Mayor en el 16 y luego Rafa Santos, de cabeza, pudo hacer el 4-1 todavía en la primera parte pero su envío se fue a la madera. También César Velasco, rematando fuera, mientras que el Peñíscola apenas inquietaba a Juanjo aunque Gadeia sí que tuvo que intervenir para evitar el gol de los de Santi Valladares a tiro de Yeray.

Pese a que los costeros no parecían vivir un buen momento en el encuentro recortaron distancias segundos antes de irse al vestuario. El 3-2 de Elías fue parecido al primer gol visitante: un tiro lejano en otra acción de estrategia. El disparo tocó en Marlon y el esférico entró en la portería de Juanjo.

La segunda parte comenzó con ritmo frenético y el cuero rondando ambas porterías y fue el Servigroup el que pescó en esa marejada. Víctor Pérez, con un remate que no fue limpio, batió de nuevo al portero grana. Con 14 minutos por jugar el choque estaba otra vez empatado. Paniagua volteó el tanteo con un gran golpeo que supuso el 3-4 ante un Juanjo que llevaba cuatro goles encajados y pocas paradas.

Dani Martínez sorprendió a todos sustituyendo a Juanjo por el canterano Álvaro Carrión saltándose a Edu Sousa. El joven cancerbero segoviano, de 22 años, cumplió -no encajó- hasta que dejó su sitio a César Velasco como portero jugador a dos minutos de la conclusión. En todo caso se vio a los murcianos afectados anímicamente y sin argumentos ofensivos. De hecho, no creó demasiados problemas al rival, que venció justamente y con mucho mérito.

Ficha técnica:

3. ElPozo Murcia Costa Cálida: Juanjo, Gadeia, César Velasco, Felipe Valerio y Rafa Santos -equipo inicial-, Marlon, Ricardo Mayor, Ricardinho, Esteban Cejudo y Álvaro Carrión.

4. Servigroup Peñíscola: Gus, Yeray, Paniagua, Luciano Gauna y Quintela -equipo inicial-, Juanqui, Elías, Juan José, Víctor Pérez, Agustín Plaza, Lucas Rocha y Diego Sancho.

Goles: 1-0, M.3: Rafa Santos. 1-1, M.10: Luciano Gauna. 2-1, M.13: Ricardinho. 3-1, M.16: Ricardo Mayor. 3-2, M.20: Elías. 3-3, M.26: Víctor Pérez. 3-4. M.29: Paniagua.

Árbitros: Carlos Rodrigo Miguel y Fermín Sánchez-Molina Tapiador, del colegio castellano-manchego. Mostraron la tarjeta amarilla a los locales Marlon, Felipe Valerio, Gadeia y Esteban y a los visitantes Quintela, Diego Sancho y Agustín Plaza.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga en la Primera División de fútbol sala que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 1.500 espectadores. EFE

Ij/jag