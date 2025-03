Vega Gimeno: “La selección de 3x3 cuenta conmigo para todo”

València, 20 dic (EFE).- La medallista olímpica Vega Gimeno, plata en 3x3 en los Juegos Olímpicos de París, oro europeo y recientemente retirada del 5x5, afirmó que la seleccionadora Ana Junyer ha hablado con ella y que cuenta para la selección “para todo”.

“Esa llamada se ha producido y ella cuenta conmigo para todo lo que yo quiera, voy a estar preparándome para llegar lo mejor posible, aunque vamos a ir poco a poco y a ver cómo puedo llegar al Mundial (se celebra en mayo en Mongolia)”, apuntó este viernes Gimeno en el acto de navidad del Proyecto FER del que forma parte.

La jugadora valenciana de 33 años ha militado las últimas temporadas en el Casademont Zaragoza y decidió retirarse la temporada pasada del 5x5. Por ello, quiere ir año a año, ya que sus compañeras (Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión y Sandra Ygueravide) sí que siguen compitiendo.

Gimeno aseguró que el año 2024 ha sido “una fantasía”. “Ha sido un sueño que pensaba que no me iba a llegar, pero me ha llegado y de qué manera. He visto la canasta de Gracia Alonso de espaldas (que les dio la clasificación para París) muchas veces... Ese ‘canastón’ fue de puro corazón e intuición, como el sello del equipo”, dijo.

Por último, la valenciana también reconoció que ha visto los partidos de los Juegos Olímpicos repetidos para disfrutar, pero a su vez expresó que necesita que acabe este año tan intenso para respirar y coger fuerzas. EFE

