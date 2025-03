La bronca política por la dana obliga a suspender unos minutos el pleno de Les Corts

València, 19 dic (EFE). La bronca política y el cruce de reproches por la gestión de la dana ha subido de tono este jueves en la última sesión de control del año en Les Corts Valencians al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha obligado a hacer un receso de varios minutos en el pleno.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha afirmado que era "imposible continuar" con la sesión después que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, haya generado aireadas críticas en la bancada de la izquierda al comentar desde su escaño que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió "por patas" de Paiporta el 3 de noviembre durante la visita de los reyes.

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado que esto era "una vergüenza" y ha pedido la palabra, pero la presidenta no se la ha dado, tras lo que Mazón ha subido a la tribuna y ha dicho que mientras unos trabajan otros "se dedican al circo" y ha añadido: "Yo me quedé en Paiporta con el rey, otros no".

Esas palabras han generado nuevas protestas en los escaños del grupo socialista y los gritos de "Mazón dimisión" de Compromís, lo que ha llevado al president a decir que "este es el respeto con las víctimas", lo que ha generado más protestas y ha llevado a la presidenta a ordenar un receso de diez minutos "hasta que se tranquilicen", tras lo que se ha retomado la sesión. EFE

