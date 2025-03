Antonio Banderas inaugura la Navidad de Málaga junto a 180 jóvenes estudiantes de teatro

Málaga, 19 dic (EFE).- El actor malagueño Antonio Banderas ha inaugurado este jueves la Navidad arropado por 180 estudiantes de artes escénicas en un concierto en Málaga en el que ha agradecido que haya jóvenes que se quieran dedicar al teatro ya que, entre otras cosas, permiten que él pueda seguir aprendiendo.

"Ya no puedo ser joven, pero sí puedo seguir aprendiendo de ellos. Es muy extraordinario verlos trabajar porque uno se da cuenta de que, a pesar de mis 64 años, todavía puedo seguir aprendiendo de gente mucho más joven que yo", ha expresado el artista.

El actor ha presidido el espectáculo de la Coral de Navidad de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM), celebrado en el Teatro de los Jóvenes Artistas Antonio Banderas.

Banderas se ha mostrado agradecido de que en ciudades como Málaga haya este tipo de espacios educativos, algo que él echó de menos cuando era joven en su localidad natal.

"Yo no tuve esto. A mí me hubiera encantado tener esta escuela en mi época, aquí en Málaga. Cuando los he visto actuar, he pensado que me encantaría ser joven para poder formar parte de este grupo de gente", ha comentado.

En el concierto, los 180 alumnos apadrinados por el actor han bailado e interpretado los temas más representativos de la Navidad frente a él, su mujer, Nicole Kimpel, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Bajo la dirección de Cristina Romero, profesora de técnica vocal y canto de la escuela, la coral acompañada por músicos en directo ha cantado varios popurrís de villancicos y los temas 'Santa Claus Llegó', 'Carol ok The Bells', 'La vida es bella', 'Hallelujah' o 'Bohemian Rapsody', entre otros.

Como novedad, este año se ha presentado la primera escolanía de ESAEM, formada por alumnos del Grado Elemental de Danza y Artes Escénicas entre diez y doce años, que han dado voz por primera vez al coro con temas como 'La oración de Esmeralda' y un 'mash up de Villanos'.

Además, los jóvenes estudiantes han interpretado a capella y a coro 'Carol of the Bells' y dos temas de '& Juliette, el musical', que fueron parte del trabajo fin de Grado de los estudiantes de último curso del Doble Grado de Arte Dramático y Artes Escénicas de ESAEM.

El Teatro de los Jóvenes Artistas de ESAEM Antonio Banderas fue inaugurado por el actor malagueño el día 20 de abril de 2017 y sirve en la actualidad también de espacio de creación y ensayo para artistas tan relevantes como Pastora Soler, Estrella Morente, Rafael Amargo, Francis Viñolo, Adexe y Nau, Ramón Oller, Ricard Reguant, The Pair Creatives, Alberto Rodríguez, o el propio Banderas, entre otros. EFE

(foto) (vídeo)