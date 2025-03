Alanis Morissette volverá a España 17 años después como estrella de Mad Cool 2025

Madrid, 19 dic (EFE).- Alanis Morissette volverá a cantar en Madrid 17 años después de su última visita como una de las estrellas del cartel de la próxima edición del festival Mad Cool, según ha confirmado EFE de fuentes vinculadas a esta ya tradicional cita de la capital española.

Fue en el año 2008 la última vez que la artista canadiense visitó España de gira, cuando actuó en el desaparecido Rock in Rio de Madrid, en la Expo de Zaragoza y en el llamado Espacio Movistar de Barcelona.

Este país quedó apeado del gran "tour" mundial que celebró con motivo del 25 aniversario de su álbum más emblemático, 'Jagged Little Pill' (1995), el cual debería haberse celebrado en 2020, pero que hubo de ser pospuesto en varias ocasiones a causa de la pandemia de covid-19, hasta que en 2022 pasó finalmente por Europa.

Morissette (Ottawa, 1974) comenzó su carrera a principios de los años 90 con dos discos de estudio de corte "dance-pop" llamados 'Alanis' (1991) y 'Now Is The Time' (1992), con escasa repercusión fuera de su país.

Sin embargo, su salto al ámbito del rock alternativo con su siguiente trabajo, 'Jagged Little Pill', se convirtió en un éxito mundial gracias a temas ya emblemáticos como 'Ironic', 'You Oughta Know', 'You Learn', 'Hand In My Pocket' o 'Head over Feet'.

Con unas ventas superiores a los 33 millones de copias, está considerado uno de los discos icónicos de esa década y recibió cinco premios Grammy, entre los que se incluyen el de mejor álbum de rock y, sobre todo, álbum del año, convirtiendo entonces a la artista en la más joven en haber ganado nunca este galardón.

Aunque esta compositora e intérprete nunca alcanzó el mismo nivel de éxito, siguió lanzando álbumes hasta el más reciente 'The Storm Before The Calm' (2022), de los que surgieron otros temas conocidos como 'Thank U' o 'Uninvited'. EFE