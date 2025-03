Alanis Morissette, Olivia Rodrigo y Justice, en el cartel de Mad Cool 2025

Madrid, 19 dic (EFE).- El festival Mad Cool 2025 ha presentado este jueves gran parte de la oferta musical de su próxima edición, que tendrá lugar a lo largo de cuatro jornadas entre el 10 y el 13 de julio, con Olivia Rodrigo, Justice e Iggy Pop en su cartel, además de Alanis Morissette, como había adelantado EFE.

Será la primera actuación en Madrid de la artista canadiense autora de éxitos como 'Ironic' en 17 años, pero no estará sola en un programa en el que aún hay más cabezas de cartel: Kings of Leon, Weezer, Benson Boon, Thirty Seconds to Mars, Gracie Abrams, Noah Kahan y los españoles Arde Bogotá.

Finneas, el célebre hermano de Billie Eilish, será parte también de las propuestas de esa próxima edición, junto a otros artistas de prestigio como el puertorriqueño Residente o la estadounidense St. Vicent, además de Bloc Party, Foster The People, Glass Animals, Jet, Kaiser Chiefs, Leon Bridges o Future Islands.

Habrá más acento español con Natalia Lacunza y los roqueros Alcalá Norte en un cartel que aún guarda más bazas como The Blessed Madonna, Artemas, Girl In Red, Refused, Royel Otis, Mathame, Hermanos Gutiérrez, Mother Mother, Salute, The Teskey Brothers, Bright Eyes, Argy, Chloe Caillet o The Wombats.

Según la nota de prensa, la venta general de abonos empezará el próximo lunes, 23 de diciembre, a partir de las 10 horas, aunque habrá diferentes preventas de este viernes, 20 de diciembre.

Por tercer año consecutivo, Mad Cool 2025 tendrá lugar en el recinto Ibedrola Music, en el que según informó recientemente a EFE su gestor, Coto, se seguirán introduciendo mejoras como el soterramiento de la línea de alta tensión que lo atraviesa o "medidas que faciliten la conectividad y la integración del recinto con el municipio de Getafe". EFE