Illa: "Me gustaría que en estas fiestas todo el mundo pueda estar en Cataluña"

Barcelona, 18 dic (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su deseo este miércoles de que, en estas fiestas de Navidad, "todo el mundo pueda estar en Cataluña", en una alusión velada al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de líderes del 'procés' en el extranjero a los que no se les ha aplicado la ley de amnistía.

Así lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament en respuesta a la pregunta del líder de JxCat en la cámara catalana, Albert Batet, que previamente había reclamado la aplicación de la ley de amnistía, también "políticamente".

Ayer, en declaraciones a TV3, Puigdemont arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el propio Illa por no haberle aplicado lo que definió como "amnistía política" por no haberse reunido con él o por no ponerle escolta.

"No me están aplicando la amnistía política, me están tratando exactamente como me trata el Tribunal Supremo, como un presunto delincuente. (...) Que no tenga escolta es un no reconocimiento de la ley de amnistía", señaló Puigdemont.

Al respecto, Illa ha respondido que siempre "ha pedido respeto por las decisiones que tiene que tomar el Congreso" y que desea que "en estas fiestas todo el mundo pueda estar en Cataluña": "Por eso votamos la ley de amnistía", ha dicho, en alusión a los diputados del PSC en el Congreso.

El president también ha lanzado una pregunta a Batet y le ha expresado un deseo "relativamente sencillo": saber "donde está su partido" en el Congreso, si "con los partidos de progreso" o alineado con PP y Vox.

"¿Su partido está con aquellos que quieren ilegalizarlos a ustedes, con los que quieren revertir la ley de amnistía, o está con los que la defendemos?", ha sostenido el president.

Por su parte, Batet ha reivindicado la labor de JxCat en el Congreso, ya que está "haciendo el trabajo" que el Govern no hace en Madrid, bajo su punto de vista. EFE

