Begoña Gómez niega cualquier irregularidad en la cátedra de la Universidad Complutense

Madrid, 18 dic (EFE).- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha negado ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, en la que no se apropió de ninguna marca, y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó en ningún proceso de licitación pública. EFE

