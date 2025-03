Jasikevicius: "Estoy eternamente agradecido al Palau"

Barcelona, 17 dic (EFE).- El entrenador del Fenerbahce Beko Estambul, Sarunas Jasikevicius, que este martes regresó al Palau Blaugrana por primera vez desde que abandonó el banquillo del club catalán en el verano de 2023, aseguró que estará "eternamente agradecido" a la afición azulgrana, que le ovacionó en un partido que se saldó con victoria local (90-63).

"He venido aquí para hacer mi trabajo, pero tengo que dar las gracias al Palau y a la gente. Mi relación con el Palau siempre ha sido increíble, me ha apoyado mucho en los momentos difíciles y siempre me recibe bien. Estoy eternamente agradecido al Palau, nunca lo olvidaré", comentó el técnico lituano en rueda de prensa.

Jasikevicius, que fue jugador del Barça en dos etapas (2000-2003 y 2012-2013) y regresaba al Palau Blaugrana por primera vez desde que dejó el banquillo del club catalán en el verano de 2023 después de tres temporadas en el cargo, admitió que los locales merecieron ganar.

"Desde el primer momento han tenido una velocidad más. Sabíamos que iban a salir muy motivados y su velocidad nos ha hecho daño. No hemos podido aguantar. Hemos fallado todo, muy buenos tiros. Y el último cuarto es inaceptable. Es el problema de este año, cuando las cosas no salen bien, nos caemos demasiado. No deberíamos perder así", resumió. EFE