El PP acusa al PSOE de aplicar una "democracia a la carta" al congelar el texto de Junts sobre la cuestión de confianza

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este martes al PSOE de aplicar una "democracia a la carta" por 'congelar' la tramitación de iniciativas parlamentarias que les perjudican, como es el caso, a su juicio, de la proposición no de ley de Junts en la que exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza para examinar el apoyo con el que cuenta en la Cámara.

El PSOE y Sumar han impuesto su mayoría en la Mesa del Congreso para aplazar la decisión sobre la tramitación o no de esa iniciativa de Junts. Los servicios jurídicos no han puesto trabas a que se pueda dar el visto bueno para que se debata en el Pleno, pero los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición, han decidido darse más tiempo para estudiar el asunto.

Lo han hecho en contra del criterio del PP, que no aprecia ningún motivo para no calificar la iniciativa. El portavoz 'popular' ha pedido explicaciones en la Junta de Portavoces sobre lo sucedido, pero, según ha indicado, ni la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ni el secretario general de la institución, Fernando Galindo, se las "querido dar".

A su juicio, los dos grupos del Gobierno han apostado por la "innovación parlamentaria" al no "hacer absolutamente nada" este martes con la proposición no de ley de Junts. "Estamos acostumbrados a que las iniciativas se califiquen o no, pero esto no es ni un veto ni una aceptación, sino un aplazamiento", se ha quejado.

Para Tellado, su "no admisión a trámite" pone una vez más de manifiesto el "juego permanente de desconfianzas mutuas entre el gobierno y sus socios de investidura"

A su juicio, el PSOE ha "torpedeado la admisión a trámite de la iniciativa" imponiendo "una especie de democracia a la carta" según la cual tramita lo que le beneficia y para lo que le perjudica. "Si Pedro Sánchez dice que sí, adelante, pero si le perjudica, lo paramos", ha dicho, señalando directamente a Armengol.

EL ARCÓN CONGELADOR ESTÁ LLENO

En este sentido, ha recordado que la mayoría del PSOE y Sumar mantienen "en el arcón congelador" múltiples iniciativas que han sido tomadas en consideración por el Pleno pero cuya tramitación efectiva se evita prorrogando sistemáticamente el plazo para la presentación de enmiendas porque al PSOE no le conviene que se tramiten.

Tellado ha dicho desconocer si lo que está sucediendo es que "el PSOE le está torciendo el brazo a Junts" y, aunque no ha querido avanzar qué votaría el PP si la proposición de ley llegara a debatirse en el Pleno, ha incidido en que "Sánchez es tan poco de fiar como al inicio de la legislatura", aunque parece que los de Carles Puigdemont se han dado cuenta ahora.