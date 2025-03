C. Tangana estrena su mutación en cineasta: "Gustará a quien le gustó 'El madrileño'"

Javier Herrero.

Madrid, 17 dic (EFE).- Después de un periplo triunfal por festivales, con una mención especial en el de San Sebastián, llega a las salas este viernes 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', el debut como cineasta de Antón Álvarez, una "extensión" natural en su opinión de lo que ya era como C. Tangana.

"Es dejarte cambiar por el paso del tiempo y aceptarlo, algo que a la gente de la música urbana nos cuesta un poco, pero para mí es un desarrollo natural y creo que a cualquier persona que le gustó 'El madrileño' como disco le gustará esta película, porque es la misma sensibilidad: poner en juego las emociones y hacer cosas con cierto peso y poso cultural con cosas sencillas. En el disco eran coplas, aquí son historias de amor, historias de una familia", señala a EFE.

Precisamente por su capacidad igual para "poner en juego las emociones" en su música, Álvarez (Madrid, 1990) se quedó fascinado por Yerai Cortés la primera vez que lo escuchó tocar la guitarra durante un espectáculo de Montse Cortés y quiso convertirlo en el epicentro de su salto al cine.

"Los astros se alinearon", afirma Cortés, sentado a su lado durante la promoción, ante ese día en que ambos se conocieron por la "conexión" que establecieron y "las ganas de estar el uno al lado del otro".

Aunque la mirada sea la de un músico hablando de otro músico ("Hay algo de la sensibilidad de haber entendido el proyecto de Yeray, que requiere de un músico o de alguien que tenga esa sensibilidad", dice Álvarez), su responsable ya avisa que "la película no es fundamentalmente de la música, sino de las historias que hay detrás y cómo esas historias te ayudan a acercarte a la música".

"Una de las cosas que más me gustó de Yeray, que a mí también me pasa, es que ponen en juego su vida cuando está tocando, cuando compone; la película va de eso, por eso tenemos esas historias que tienen que ver con su vida", explica sobre el enfoque muy íntimo, que ahonda profundamente en las personas más cercanas a Cortés, sobre todo en su madre y el papel de una familiar llamada Tania.

El guitarrista asegura que nunca se sintió violentado. "Pero sí sentía que yo violentaba a mi alrededor, porque no se dedican a esto", apunta ante el "cuidado" que se puso en que, si había una pequeña crítica, nada se pudiera convertir en algo personal.

"Estaba claro desde el principio que Yeray quería hablar de algo que para él había sido un secreto. Él ya tenía un disco cuyo corazón era hablar sobre esta historia; nosotros lo que hemos hecho es utilizar las imágenes de la vida real y el formato de una película para que el espectador navegase por ese secreto de la misma forma que lo hizo él", explica Álvarez.

En su opinión, "esta puede ser cualquier familia, en el sentido de que todo el mundo quiere reconciliarse de alguna forma con algo que ha pasado, todo el mundo tiene cosas que le gustaría haber hablado mejor y todo el mundo quiere ser perdonado".

El bagaje final para el protagonista ha sido positivo. "De esto me llevo un gran amigo aquí presente, pero también muchos otros, entre ellos mi padre, mi madre y mi mujer, porque nos hemos conocido a través de otro ojo", destaca Cortés.

Positivo también ha sido el despegue como cineasta de Álvarez, con una mención especial del Festival de San Sebastián, donde se estrenó en la sección de Nuevos Directores, además de recibir el premio al mejor documental en la última edición del festival In-Edit.

"Sacar una película es una obra faraónica, un milagro. Antes hablaba mal con mucha ligereza de las películas. Ahora soy capaz de valorar mucho más el esfuerzo, porque esto no es como escribir un poema en una noche de inspiración, requiere un montón de gente que a su vez han tenido que aprender para poder llegar ahí, con una financiación brutal", reconoce ante este salto.

Y ahora que llega el filme a las salas, ¿ya piensa en el futuro? "Tengo proyectos en mente, pero no estoy trabajando en nada", asegura el artista, que -medio en broma, medio en serio- no descarta una vuelta a la música: "Depende de cómo vaya la película, si va muy bien, me pondré muy contento y haré mucha música". EFE

