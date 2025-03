LAB denuncia "oscurantismo" en el acuerdo del último ERTE en Volkswagen Navarra

Pamplona, 16 dic (EFECOM).- El sindicato LAB ha denunciado este lunes "oscurantismo" en el acuerdo alcanzado entre la dirección de Volkswagen Navarra y UGT y CCOO en torno al calendario y el último Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El pasado 12 de diciembre, la dirección de la planta de Landaben y los citados sindicatos, que representan la mayoría de la parte social, firmaron un acuerdo de calendario y ERTE para el año 2025 por causas técnicas, organizativas y productivas.

Este lunes, a través de un comunicado, LAB habla de "oscurantismo" y de práctica "totalmente inaceptable" en una negociación que, según señala, "la plantilla y los sindicatos no firmantes ‒a los que apenas se ha tenido en cuenta en la negociación‒ conocían por medio de la prensa".

Al respecto, LAB asegura que tenía "muy claro que en esta negociación no iba a llegar a ningún acuerdo", pero defiende que su representación "es tan legítima como la de cualquiera del resto de sindicatos, por lo que no tolerará que se quiera acallar la voz y la opinión de la parte de la plantilla a la que representa".

LAB cuestiona el ERTE que, según indica, "sigue siendo una utilización de dinero público para beneficio privado y un método de flexibilidad encubierta", dos cosas de las que "nunca será cómplice".

En este sentido, recuerda que, en 2023, Volkswagen Navarra tuvo 85,5 millones de euros de beneficios después de impuestos y "no para aumentar los dividendos de sus accionistas", por lo que "no está en una situación financiera de déficit, por lo que no necesita ayudas públicas que mejoren su margen de beneficio a costa de esquilmar los recursos económicos a la sociedad, recursos que se podrían utilizar en sanidad, educación..."EFE

