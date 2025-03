García dice a los mutualistas que sanidad pública "es el mejor lugar" para ser atendidos

(Actualiza la EC1166 con declaraciones de la comunidad de Madrid)

Madrid, 16 dic (EFECOM).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a lanzar este lunes un mensaje de tranquilidad a los mutualistas de Muface, a quienes les ha dicho que la sanidad pública está "perfectamente" preparada para asumir su asistencia y es además "el mejor lugar" donde pueden ser tratados.

Antes de presidir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde va a analizar con los consejeros las implicaciones que tendría un eventual trasvase de los funcionarios al sistema público de sanidad, García ha respondido así a las comunidades del PP, que han criticado que no haya incorporado al orden del día la aprobación de un acuerdo para instar al Gobierno a licitar un nuevo concierto de Muface.

La ministra ha recordado que esto es competencia del Ministerio de Función Pública y ha insistido en que todo este asunto se ha generado porque a las aseguradoras "no les dan los números".

"No nos engañemos, ellas son las que tienen que firmar ese convenio y, hasta ahora, no lo han firmado porque los mutualistas no les salen rentables", ha enfatizado.

En el caso de que finalmente no se alcance un acuerdo con el Ministerio de Función Pública, los mutualistas deben tener la "tranquilidad" de que "la sanidad pública puede asumir perfectamente una carga" que supone absorber un 2,4 % de población más, ha resaltado.

Sin embargo, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reprochado a la ministra -en una rueda de prensa y en nombre de todas las comunidades del PP- "su incoherencia".

"Si es competencia de Función Pública, para qué anda opinando y alterando a la población", se ha preguntado la consejera, quien ha resaltado que "hay 1,5 millones de mutualistas que están contentos con el tipo de asistencia que tienen y que ahora tienen una incertidumbre grandísima".

"Hoy tenemos un nuevo Consejo Interterritorial y, como es la norma, hay veintitrés puntos en el orden del día, además de mucho calado, lo que supone que, si los pudiéramos tratar y hablásemos sólo cinco minutos, a las comunidades autónomas nos llevarían 32,5 horas", lo que pone en evidencia que "huyen del debate democrático y que quieren imponer sus decisiones", ha denunciado la consejera madrileña.

La ministra ha pedido a los mutualistas que "no se preocupen", porque "la sanidad pública es la mejor referencia y es el mejor lugar donde se puede tratar a los pacientes", entre otras cosas porque cuenta con algo "tan potente" como la Atención Primaria, que hoy se va a reformar con un nuevo plan 2025-2027.

Un nuevo plan que, ha enfatizado, "representa un auténtico hito para el corazón de nuestro Sistema Nacional de Salud" porque cuenta, entre sus nueve líneas de trabajo, "con algunas acciones clave que nunca antes se habían incluido", como la ampliación de los equipos multidisciplinares que incorporarán nuevas figuras de enfermería, terapeutas ocupacionales, odontólogos, ópticos optometristas, nutricionistas y podólogos.

También será reforzada la longitudinalidad en Atención Primaria, es decir, "el médico de toda la vida para toda la vida" y que tendrá además "una mirada también de enfermería" y optimizará "todos aquellos procesos administrativos que burocratizan el día a día de nuestros centros sanitarios", la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales para mejorar la capacidad de resolución y la promoción de la salud comunitaria. EFECOM

