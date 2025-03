Hassaous: "Entrar en el palmarés del Cross de Venta de Baños es un orgullo"

Venta de Baños (Palencia), 15 dic (EFE).- El español Nassim Hassaous, que se ha proclamado vencedor del 44 Cross Internacional de Venta de Baños (Palencia), ha afirmado que "es un orgullo" entrar en el palmarés de esta emblemática prueba del atletismo español.

“Venía con el cartel de favorito, pero yo no me lo quería tomar así porque había gente de mucho nivel como se ha demostrado”, ha explicado al término de la prueba.

Nassim Hassaous ha repasado cómo se ha desarrollado la prueba: “Javi Guerra ha hecho una carrera rapidísima desde el principio y en algún momento he dudado si podría aguantar ese ritmo, pero luego he decidido atacar desde lejos para jugar mis cartas y me ha salido bien”.

El atleta español también se ha mostrado orgulloso por poder entrar en el palmarés del Cross de Venta de Baños: “No lo habría soñado nunca. He venido muchas veces a este cross y he visto a mucha gente importante ganar, a los mejores africanos del mundo y ahora estar en esta lista me llena de orgullo”.

Por último, Hassaous ha confirmado que esta ha sido su última carrera del año y ahora se centrará en “seguir entrenando” de cara al 2025.

Por su parte, la sevillana Carolina Robles, vencedora en la categoría femenina, ha aludido a la dificultad añadida de las bajas temperaturas: “He salido helada. Todas mis compañeras iban con térmica, pero yo sé que luego lo paso mal porque sudo mucho, así que he dicho paso frío al principio”.

“De hecho, me pensé en venir o no por el frío porque hemos estado entrenando en Sevilla con veinte grados, aunque esta semana hemos tenido 5-7 grados, pero no es lo mismo que correr aquí con dos grados, la niebla y la noche bajo cero que deja el ambiente un poco gélido. Al principio lo pasas un poco mal, pero es un deporte para valientes y no le tenemos miedo al frío”, ha añadido la sevillana.

En cuanto al desarrollo de la prueba, Robles ha comentado que se ha dejado llevar y que quería hacer más vueltas con el grupo y no tirar tan pronto, pero finalmente se ha lanzado: "Cuando llevaba una vuelta y media me encontraba muy bien, pero como era un cross un poco más largo de lo que estamos acostumbradas he tenido un poco más de calma y me he ido sin querer. Cuando he mirado para detrás he visto que llevaba cinco segundos y he dicho, pues ahora sí que cambio. He tenido buenas sensaciones y, además, el público me ha animado un montón”.

Por último, Carolina Robles alabado el circuito en que se ha desarrollado la prueba: "Es maravilloso. Tiene sus partes duras, otras más blandas, el salto, la tierra un poco más arada…He intentado dosificar las fuerzas y me han acompañado”.EFE

