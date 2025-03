Rueda reitera que a Galicia no le interesa la condonación de deuda como "única solución"

Santiago de Compostela, 14 dic (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este sábado en que Galicia necesita otro modelo de financiación y "no parches", por lo que si el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúne debe ser para abordar el nuevo sistema, ya que la condonación de deuda no le interesa a las comunidades que han hecho los deberes, "o por lo menos no nos interesa como única solución", ha apostillado.

Tras participar en un acto en Santiago de Compostela, un día después de asistir a la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, Rueda ha tachado de "ocasión perdida", ya que después de tres años sin una reunión de ese foro el presidente acudió "sin un solo papel y sin una sola propuesta" que se pudiera haber debatido previamente, por lo que así es muy difícil lograr acuerdos, ha indicado.

Preguntado por si Galicia rechaza la quita de la deuda que proponer el Gobierno, para la cual Sánchez anunció la convocatoria de un próximo CPFF que aborde el tema, el presidente gallego ha dicho que "no", si bien ha insistido en que hablar únicamente de la condonación y no del necesario nuevo modelo de financiación es "un negocio ruinoso" para la comunidad.

"Si hablamos del nuevo modelo (de financiación) ningún problema en hablar de la quita; pero si solo quiere que hablemos de la quita para que no demos la lata sobre el nuevo modelo no lo vamos a admitir", ha indicado.

Rueda ha insistido en que una quita de la deuda "aportaría pocos recursos" para Galicia, ya que relativamente en relación a su PIB está menos endeudada que el resto, según aduce la Xunta, por lo que su demanda principal es la de un nuevo modelo de financiación; como por otra parte ,ha dicho Rueda, demandaron la mayoría de presidentes autonómicos en la reunión de ayer en Santander.

"Yo dije ante (Salvador) Illa, con todo el respeto a Cataluña, y no fui yo solo, sino la mayoría de los presidentes, también socialistas, que no es de recibo negociar la financiación de modo bilateral con una comunidad autónoma y después con el resto (...) porque si hay bilateralidad con Cataluña se restan recursos a los demás", ha argumentado .

Además, en un audio remitido a los medios, el conselleiro de Hacienda, Miguel Corgos, ha acusado a Pedro Sánchez de actuar como "delegado del Gobierno de Cataluña" para "salvar los muebles de un Ejecutivo muy débil para intentar cerrar un presupuesto".

Corgos ha lamentado que el presidente del Gobierno anuncie la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera como "una patada a seguir" de su forma de hacer política, ya que lo que necesitan Galicia y el resto de comunidades es "de forma urgente" un nuevo modelo de financiación que garantice la suficiencia para prestar los servicios públicos esenciales. EFE

(foto)