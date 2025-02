Suspenden licencias urbanísticas en suelo afectado por la dana hasta que haya garantías

València, 12 dic (EFE).- El Gobierno valenciano prepara un decreto con normativa urbanística específica para las zonas afectadas por la dana que contempla la suspensión de licencias hasta que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) realice obras que "den garantías".

Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en declaraciones hechas en Les Corts antes de comparecer en la comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes.

"Estamos preparando un decreto con toda la normativa urbanística para las zonas afectadas, hay muchas medidas pero creo que la más llamativa es la suspensión de cualquier licencia urbanística en suelo no urbanizable en aquellos terrenos afectados por las inundaciones, y también la suspensión de cualquier programación urbanística en ese suelo", ha señalado.

"Es una medida que creo que hay que tomar, que obviamente generará muchos inconvenientes en esos municipios, pero que es necesaria mientras no haya obras de planificación hidráulica que garanticen que cualquier edificación o desarrollo urbanístico no corre peligro de inundación", ha apuntado Martínez Mus.

Según ha apuntado el conseller, el Patricova (plan territorial de prevención del riesgo de inundaciones) ha quedado desfasado y hay que rehacerlo. "No podemos asumir ningún tipo de construcción en zonas que pueden ser inundables", ha argumentado.

Así, ha insistido en que hay "dos escenarios diferentes". En zonas no inundables se agilizarán los trámites para la reconstrucción, con la posibilidad de iniciar trámites con una simple declaración responsable, mientras que en aquellas zonas que se consideran inundables "no se va a permitir ninguna licencia".

Ante las preguntas de los periodistas sobre este tema, el conseller ha insistido en que únicamente podía dar los criterios generales, que "pronto estará la normativa negro sobre blanco" y que no puede "particularizar supuestos especiales y concretos" debido a la singularidad que puede producirse en cada caso.

"La rehabilitación de algo que ya existía no es una reconstrucción. Hablamos de suspender las licencias de construcción en suelo donde no hay nada construido, en suelo nuevo urbanizable, al menos mientras no haya obras de canalización y protección", ha concluido. EFE