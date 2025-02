Instan a vacunarse frente a gripe y covid en zonas dana para reducir cuadros respiratorios

Concha Tejerina

València, 12 dic (EFE).- La vacunación estacional de gripe y covid, especialmente con la llegada del frío, es "muy importante" en los municipios afectados por la dana para reducir los cuadros respiratorios, tanto entre residentes como entre profesionales que trabajan en una zona donde la calidad del aire es "muy pobre, con un elevado nivel de partículas gruesas en suspensión".

Aunque no se ha detectado un incremento de atenciones por cuadros respiratorios de broncoconstricción, se sigue recomendando limitar actividades al aire libre, sobre todo en las zonas donde se está trabajando, ya que los camiones y vehículos levantan mucho polvo en suspensión, al que se han añadido varias intrusiones de polvo sahariano.

Así lo asegura a EFE el epidemiólogo y coordinador el grupo asesor de Sociedades Científicas creado por la Generalitat Valenciana tras la riada, Salvador Peiró, quien afirma que la mejora en la calidad del aire requiere que acaben muchos de los trabajos actuales y el baldeo a presión de los pueblos y las carreteras circundantes para ir reduciendo el polvo en suspensión, ya que los días que llueve algo "el aire mejora muchísimo".

El también investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), además de recomendar la vacunación estacional contra la gripe y la covid, para cuya administración se han reforzado los puntos de vacunación y se han abierto horarios sin cita, afirma que también es importante recuperar la vacunación de calendario pediátrico, "que ha tenido algún altibajo".

Según Peiró, en este momento no parece necesaria ninguna otra vacunación extraordinaria, y señala que lo único que podría llevar a campañas fuera de lo normal sería la aparición de brotes de hepatitis A, aunque matiza: "No estamos detectando casos, y eso que se hacen muchas más pruebas de lo habitual".

El epidemiólogo afirma que la situación respecto a enfermedades transmisibles sigue siendo "bastante buena" un mes y medio después de la dana y las gastroenteritis en las zonas afectadas se mantienen por debajo de su tasa habitual (que tradicionalmente era más alta que en el resto de la Comunitat Valenciana), a pesar de haberse incrementado el esfuerzo en diagnóstico y registro.

En el caso de la leptospirosis, donde la evolución ha sido buena y no hay ninguna persona hospitalizada, hay un total de 4 casos confirmados, sin nuevos casos en las últimas semanas, y aunque había varios sospechosos las pruebas de confirmación han sido negativas en casi todos (aunque queda alguno pendiente porque las pruebas se basan en la seroconversión, que requiere unas semanas de seguimiento).

Según Peiró, la legionela, "como era esperable, va goteando casos" y este momento hay siete sin relación entre ellos, dos de los cuales están aún hospitalizados. Explica que la legionela se acantona en los termos, los filtros o las alcachofas de ducha con incrustaciones y va dando casos cuando se aspiran los aerosoles con el vapor del agua.

También subraya que no se han detectado casos de enfermedades de transmisión por vectores (mosquitos) y confía en que con el frío (y con los larvicidas utilizados en varias zonas) se reduzca la proliferación de mosquitos.

"Tampoco detectamos otras enfermedades de transmisión oral-fecal diferentes a los microorganismos habituales (sobre todo campilobacter y salmonella, que es lo típico)", señala.

Según explica, ha habido alguna intoxicación por monóxido de carbono en no profesionales que estaban en garajes en los que había trabajando máquinas de combustión para limpieza de lodos, y señala que al ser espacios que ventilan muy mal la recomendación de Salud Pública es que no vayan vecinos o personas que no estén equipadas de forma profesional cuando esas máquinas estén trabajando. EFE