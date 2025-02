El Gobierno murciano espera "compromisos concretos" en la Conferencia de Presidentes y que los acuerdos "se cumplan"

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, acudirá este viernes a la Conferencia de Presidentes que se celebra en Santander (Cantabria) "confiado en que sea útil, se aplique la cogobernanza y no sea una mera relación de monólogos".

"Las comunidades vamos a plantear temas muy importantes y queremos ser escuchados, salir con acuerdos concretos y, por supuesto, que esos acuerdos se cumplan", según ha hecho saber el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha lamentado que la Conferencia de Presidentes "llega después de 33 meses desde la última celebrada en La Palma en el año 2022" y ha advertido que "llega gracias a las peticiones que se realizaron por parte de distintas comunidades autónomas que, incluso, tuvieron que acudir al Tribunal Supremo porque se estaba incumpliendo el reglamento" de ese organismo.

Por tanto, Ortuño ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha visto obligado a convocar la citada Conferencia de Presidentes".

Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo murciano ha considerado que es un encuentro que "no se ha preparado lo suficiente" por parte del Gobierno de España porque "no se han trabajado documentos ni propuestas previas y tan solo hubo una reunión para fijar el orden del día a finales del pasado mes de octubre".

Además, ha considerado que "es evidente" que la Región de Murcia "no es una prioridad para el Gobierno de España" porque "todavía no hemos recibido ninguna respuesta a las cuestiones planteadas por el presidente Fernando López Miras tras el encuentro del pasado 4 de octubre con Pedro Sánchez".

LOS TEMAS "PRIORITARIOS" PARA LA REGIÓN

En este sentido, Ortuño ha avanzado que entre los "principales temas prioritarios para la Región" se encuentra la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Exigimos una reforma del sistema de financiación autonómica porque, como bien saben, somos la comunidad autónoma peor financiada y, por supuesto, rechazamos la financiación singular que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere otorgar a Cataluña", ha indicado.

Otro tema "importante" para la Región de Murcia es "el de la crisis migratoria", según Ortuño, quien ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez "debe asumir, de una vez por todas, sus responsabilidades y sus competencias en esta materia" porque "lo que ha hecho hasta este momento es descargar el problema en las comunidades autónomas".

"Somos la región de la península con mayor presión migratoria y no tenemos capacidad para acoger a más migrantes", según el portavoz del Ejecutivo murciano.

Ortuño ha avanzado que en la Conferencia de Presidentes también se tratará el tema de la vivienda. "Creemos que la ley del Gobierno de España ha sido un auténtico fracaso", según el portavoz del Ejecutivo murciano, quien ha estimado que "es fundamental habilitar nuevas iniciativas a nivel nacional para que se ponga más suelo en el mercado, para que se incremente la seguridad de los propietarios y para que se ayude decididamente también a los jóvenes, que son los que tienen más dificultades".

Por último, ha valorado que otro tema "importante" que se tratará en esa Conferencia de Presidentes es "la falta de médicos". A su juicio, "es imprescindible que el Gobierno de España también elabore un plan especial de medidas urgentes para paliar ese déficit".

"Y, por supuesto, entenderán que, estando el presidente López Miras en la reunión, pues también hablará de agua y de la necesidad de infraestructuras hidráulicas", ha subrayado.

"LO MÁS IMPORTANTE ES ALCANZAR COMPROMISOS CONCRETOS"

Para Ortuño, "lo más importante es que se alcancen acuerdos y compromisos concretos" de manera que "no quede todo en una mera relación de monólogos". "Queremos que haya compromisos concretos, porque la Conferencia de Presidentes no puede ser un mero trámite", ha señalado. En concreto, ha considerado que "no puede ser un mero trámite" para que Pedro Sánchez "lo pase" y "ya no volvamos a saber nada hasta no se sabe cuándo".

Ha criticado que, a 24 horas de que se celebre esa Conferencia, el Gobierno de España "no ha facilitado a las comunidades autónomas ni un solo documento, ni una sola propuesta y ni un solo informe técnico".

Ha subrayado que "cuando hablamos de financiación autonómica, estamos hablando de recursos para Sanidad, para Educación y para políticas sociales", así como "de algo que influye en el día a día de todos los ciudadanos de la Región", ha indicado.

"Saben que somos la comunidad autónoma peor financiada", según el portavoz del Ejecutivo murciano, quien ha criticado que "recibimos 1.300 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada y 650 millones de euros menos que la media" y "esto genera desigualdad".

De hecho, ha lamentado que esta situación "genera que los ciudadanos de la Región seamos ciudadanos de segunda" y, por tanto, ha afirmado que López Miras va a exigir a Sánchez en el seno de esa Conferencia de Presidentes "una reforma urgente del sistema de financiación autonómica" con "plazos y con compromisos". "No admitimos más demoras", ha remarcado.

No obstante, ha aclarado que el Ejecutivo murciano quiere "un compromiso concreto" y "plazos" por parte del Gobierno de España. "Y no nos vamos a quedar ahí, porque vamos a exigir igualmente el que se apruebe un fondo transitorio de nivelación en tanto en cuanto no se apruebe definitivamente el nuevo modelo", ha subrayado.

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno murciano también va a rechazar "cualquier financiación singular que el Gobierno de España quiere otorgar a Cataluña". A su parecer, "el cupo catalán quiebra los principios de igualdad y solidaridad y, además, provocará que el resto de españoles tengamos menos recursos".