López Miras considera un “desastre” el acuerdo de pesca de la UE para el Mediterráneo

Bruselas, 11 dic (EFECOM).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó este miércoles que el acuerdo cerrado la pasada madrugada por los países de la Unión Europea (UE) sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo es un “desastre” para la flota.

“Es un desastre, el acuerdo pesquero es un desastre, y que el Gobierno de España esté satisfecho, me parece desde luego algo increíble”, afirmó López Miras ante la prensa tras participar en una sesión de la Comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones.

El ministro de Pesca, Luis Planas, destacó hoy el "buen resultado" que supone para España el acuerdo sobre las posibilidades de pesca de 2025 en el Atlántico y el Mediterráneo alcanzado en la Unión Europea.

Planas subrayó que, en las aguas mediterráneas, la flota podrá salir al mar los mismos días que en 2024 si se aplican las medidas del mecanismo de compensación pactado.

“Todavía no sabemos de dónde han sacado el número exacto de los días en los que no puede salir a faenar la flota en el Mediterráneo. No sé si son conscientes de que es imposible vivir, mantener una familia con el número de días que han establecido para poderse faenar en el Mediterráneo”, comentó López Miras.

El presidente de Murcia indicó que, ahora, habrá que ver “hasta dónde llega el desastre”.

“Dicen que se pueden corregir los días de faenar, que podrán seguir saliendo a pescar los mismos días que actualmente, si cambian prácticamente todo en las artes y en los usos de la pesca, desde las redes al resto de infraestructura que necesitan”, dijo López Miras.

En cambio, se pregunto “quién va a pagar eso”.

“¿De dónde van a sacar los fondos si tienen que asumir los pescadores el coste que le exige este acuerdo para seguir pescando los mismos días nos quedamos sin pescar?”, cuestionó.

En particular, se preguntó si el Gobierno de España “va a trabajar de una vez por todas y va a hacer que sea la Unión Europea quién financie toda la inversión que tienen que hacer los pescadores para poder cumplir con los requisitos del nuevo acuerdo”.

“Si se les deja solos con el acuerdo que se ha firmado, no se puede cumplir. Nos quedamos sin familias que se dediquen a la pesca en la región de Murcia y en el Mediterráneo”, concluyo. EFECOM

(vídeo)(foto)