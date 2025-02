El PNV no irá a la reunión para negociar la continuidad del impuesto a las energéticas

Madrid, 10 dic (EFE).- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avanzado esta noche que no acudirá mañana a la reunión que el Ministerio de Hacienda ha convocado con los grupos parlamentarios para negociar el futuro impuesto a las grandes energéticas.

En conversación con periodistas en el pasillo del Congreso, Esteban ha explicado que su formación no apoyará la continuidad del gravamen actual, porque al no ser un impuesto propiamente dicho no tiene encaje su traspaso al País Vasco en el marco del concierto económico.

Al respecto, ha recordado que el pasado 27 de noviembre ya advirtió durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el grupo vasco votará en contra de cualquier decreto ley que incluya un gravamen que eluda el concierto.

Según ha dicho, el PNV no se siente obligado a tomar parte "en las urgencias de Podemos de trasladar una imagen para justificar su apoyo irreversible a un paquete fiscal".

La reunión de mañana es un compromiso del Gobierno con Podemos, que exigió reunir a todos los socios parlamentarios para negociar el futuro impuesto a cambio de su apoyo al paquete fiscal. De hecho, llegó a amenazar con tumbarlo en su vuelta al Congreso si no arrancaban las conversaciones.

El objetivo es convertir el gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas -que grava los ingresos no regulados en España y que decaerá a final de año- en un impuesto permanente, aunque esta medida no cuenta con el apoyo de todos los socios.

De hecho, Junts pactó su apoyo al paquete fiscal a cambio de que se dejara caer el gravamen -al considerar que ponía en peligro algunas inversiones en Cataluña-, aunque posteriormente el Gobierno acordó con ERC, Bildu y BNG prorrogarlo un año y con Podemos, abrir una mesa de partidos para convertirlo en permanente.

El acuerdo con Podemos prevé regular el futuro impuesto en una proposición de ley y, en caso de que no se logre un acuerdo antes de final de año, prorrogar el gravamen extraordinario un año más vía real decreto ley, evitando así que decaiga y asegurando que grave los ingresos de 2025. EFE