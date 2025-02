Clavijo asegura tener un acuerdo con Junts si la reforma de extranjería vuelve a fracasar

Santa Cruz De Tenerife, 10 dic (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que si en la Conferencia de Presidentes del viernes se vuelve a fracasar en las negociaciones para reformar la ley de extranjería para el reparto de menores extranjeros tienen preparado el texto de un decreto ley que, de asumirlo el Gobierno de España, contaría con el apoyo parlamentario de Junts.

Durante el pleno de la Cámara regional, Fernando Clavijo ha señalado que llevarán a la Conferencia de Presidentes un texto que, según ha dicho, aúna lo pactado con el Gobierno de España y sus socios y el 95 por ciento de las peticiones que ha realizado el Partido Popular.

De no lograr una negociación favorable, "pondremos sobre la mesa un decreto ley que contará con el apoyo de los siete diputados de Junts y no habrá excusa para no poder aprobarlo", ha asegurado.

En su intervención, y a preguntas de varios diputados, el presidente autonómico ha lamentado que a 72 horas del encuentro con el resto de líderes regionales solo se tenga un orden del día con cuatro puntos y que cada uno tenga diez minutos para hablar de temas como inmigración, financiación autonómica, vivienda o falta de personal sanitario.

"Si lo que se quiere hacer es una Conferencia de Presidentes de diez minutos por turno el resultado difícilmente será positivo. Se querrá una foto que será la de una ruptura total entre las fuerzas políticas de Madrid", ha reflexionado Fernando Clavijo.

Ha añadido que es evidente que ni el Gobierno de España ni el Partido Popular a nivel nacional "han estado a la altura" y ha lamentado que Canarias se vea envuelta en esa "pelea continua que hay en Madrid y que deja de lado lo importante para centrarse en lo retórico".

En general, ha señalado que las expectativas respecto a la Conferencia de Presidentes no son optimistas, pero ha dicho estar satisfecho porque la voz que se trasladará desde Canarias "es la del sentir generalizado de la sociedad".

"Es la primera vez que en una situación de emergencia el Estado deja abandonado a su suerte en una catástrofe. Han muerto más de 600 personas, es un drama y debe resurgir la política como instrumento de resolución de problemas. Seré contundente el día 13, pero también con su partido", le ha dicho Clavijo a la portavoz del Partido Popular, Luz Reverón. EFE