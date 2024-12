Lejeune: "Con balón no ha sido buen partido, pero el compromiso nos ha dado los puntos"

Valencia, 7 dic (EFE).- El central francés Florian Lejeune aseguró este sábado que con balón no fue el mejor partido del Rayo esta temporada, pero que “el compromiso” fue lo que les permitió conseguir los tres puntos al ganar en Mestalla.

“Llegamos de tres derrotas. Hacíamos cosas buenas pero los detalles nos pesaban mucho y esta victoria es muy importante”, afirmó a Movistar el central, que sacó en la misma línea de gol un tanto de Rafa Mir que hubiera empatado el partido.

“Ese disparo viene de una jugada complicada de defender, porque llega Mir solo y como central intento ayudar en lo que pueda y esta vez ha salido bien”, sostuvo Lejeune.

El francés señaló que creía “que no había entrado del todo, pero no estaba seguro”, pero “lo más importante es que no entró”, antes de concluir que para ellos “cada partido es una final”. EFE

