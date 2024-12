Morant dice que Vox no influirá en la decisión final del PSPV sobre los presupuestos: "No nos marca la agenda, al PP sí"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha garantizado que Vox no influirá en la decisión final de los socialistas valencianos sobre apoyar o no los presupuestos de 2025 de la Generalitat gobernada por Carlos Mazón. "No hacemos ni dejamos de hacer según lo que hace Vox. A nosotros no nos marca la agenda, al PP sí", ha expresado.

De esta manera lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, momentos antes de la reunión de la ejecutiva del PSPV, el día en que Vox ha anunciado la suspensión de las negociaciones presupuestarias con el PP en todas las comunidades autónomas donde dependan del apoyo de los de Santiago Abascal, como es el caso de la Comunitat Valenciana.

En este contexto, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha constatado que el PP "ha demostrado que su único aliado de momento es Vox", al tiempo que ha recalcado que, independientemente de ello, el PSPV "intentará estar a la altura de las circunstancias". No obstante, ha advertido de que, en este momento, "quien no está a la altura y quien no debería estar es el señor Mazón".

Por otro lado, preguntada por el salario del vicepresidente segundo y conseller para la recuperación, Francisco José Gan Pampols, Diana Morant ha considerado que ningún valenciano "entiende que la primera decisión del Consell y en un decreto de alarma sea subirse los salarios". Así, ha asegurado que, "si no sale" adelante en Les Corts el decreto ley que incluye la supresión del tope salarial, "mejor".

EMPLAZA A MAZÓN A "BORRARSE DE LA RESPONSABILIDAD"

Además, cuestionada sobre una información de 'eldiario.es' que sostiene que no existió ningún atasco que retrasara la llegada del jefe del Consell a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) el pasado 29 de octubre, la líder del PSPV ha lamentado que Carlos Mazón "lleva ya demasiadas versiones" sobre el día de la dana.

"Lo más lamentable es que dice que ni estaba ni tenía que estar y, por tanto, el que se borra de una emergencia, lo que tiene que hacer es borrarse de la responsabilidad porque no está a la altura", ha argumentado Morant.