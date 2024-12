María Forero y su sueño europeo: "Hay mucho nivel"

Huelva, 4 dic (EFE).- La atleta onubense María Forero afronta el Campeonato de Europa de Cross sub-23 de este domingo en Anatalya (Turquía) con el sueño de ser campeona, pero afirma a EFE que para ello, entre otras cosas, tiene "que estar mejor que el resto" porque "hay mucho nivel".

Forero, campeona europea sub-20 en 2022 con una gran exhibición, se mide ahora a las mejores atletas sub-23 consciente de que mentalmente tiene que aspirar a lo máximo, pero también de que es muy complicado que se dé todo para acabar siendo la primera en cruzar la línea de meta.

"Sueño con volver a ser campeona de Europa, pero al final es algo súper complicado que no se debe normalizar ni infravalorar y que tampoco me obsesiona", manifestó la atleta onubense, quien consideró que conseguir algo así "no es fácil" y tiene "que estar muy bien, que el circuito favorezca y son muchos factores" que se dieron cuando fue campeona "y no tienen por qué volver a pasar o sí".

Forero insistió en que sabe que "en Europa hay mucho nivel y cada año pueden entrar chicas nuevas y en el cross nunca se tienen referencias de marcas ni nada y en ese sentido es una sorpresa: ellas tampoco saben cómo estoy yo", dijo.

"Hay que salir siempre con la idea de ganar o no vas a ganar nunca, pero hay que ser realista con la situación y el momento", declaró la fondista entrenada por José Villacorta, quien mentalmente va "con la actitud de todo, pero hay que tener en cuenta que no es fácil".

La fondista de Huelva ha dado un buen en la temporada de cross disputada hasta ahora, en la que se ha medido a las mejores especialistas nacionales y varias destacadas de otros países en categoría absoluta: "hubo gente que esperaba que compitiera en el Absoluto, pero no era mi idea", apuntó Forero. EFE

maf/cb/og