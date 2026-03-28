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Aemet activa avisos en 6 comunidades, que son naranja en Cataluña y Comunidad Valenciana

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Madrid, 28 mar (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en zonas de seis comunidades autónomas, que son de nivel naranja (peligro importante) por viento y fenómenos costeros en la Comunidad Valenciana y Cataluña, en esta última además por nieve. El nivel es amarillo (peligro) en Aragón, Galicia, Navarra e Islas Baleares.

En Cataluña hay aviso naranja en Lleida, en el valle de Arán, desde las 18:00 horas, por acumulación de nieve en 24 horas de 20 centímetros, con la cota bajando de 1.200-1.400 metros a 600-800. En el Pirineo el aviso es naranja por nieve y viento.

También hay aviso naranja en el litoral y prelitoral sur de Tarragona por rachas máximas de viento de 100 kilómetros por hora, y en el litoral sur de la provincia por fenómenos costeros. Ese nivel de alerta se activa a las 8 de la tarde; desde las 16:00 horas el aviso es amarillo, al igual que en la depresión central, por viento.

El aviso naranja afecta a Girona por fenómenos costeros en Ampurdán, por viento del norte y noroeste de 60 a 80 kilómetros por hora (fuerza 8 a 9) y olas de 4 a 5 metros, y amarillo en el litoral sur. El viento, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, pone en aviso amarillo al Pirineo y al Ampurdán.

El aviso naranja en la Comunidad Valencia afecta a Castellón, por viento en el interior norte (amarillo en el sur) y el litoral con rachas de 100 kilómetros y por fenómenos costeros de fuerza 7 a 8.

El viento activa el aviso amarillo en Aragón, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora, y en Huesca por nieve en el Pirineo, con acumulaciones de 10 centímetros en 24 horas.

Nevará también en Navarra, que activa el nivel amarillo en el Pirineo a final del día, donde pueden caer cinco centímetros en 24 horas.

En Galicia, la costa de A Coruña está en aviso amarillo por viento del nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y mar combinado del norte o noroeste de 4 a 5 metros.

La isla de Menorca, en Baleares, también tiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento del norte y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) con olas de 3 a 4 metros. EFE

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