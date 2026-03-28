Muere un hombre en un accidente laboral en una granja de Álava

Vitoria, 28 mar (EFE).- Un hombre de 55 años ha muerto en un accidente laboral en una granja ubicada en la localidad alavesa de San Román de San Millán.

Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, el siniestro se produjo este viernes alrededor de las 18:30 horas.

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, Osalan, investiga las causas de este accidente producido en un pequeño pueblo alavés de menos de cien habitantes.

Esta es la segunda muerte por accidente laboral que se registra esta semana en el País Vasco y en Álava. El pasado martes murió un transportista de 41 años en la empresa de maderas Olatek, ubicada en el polígono industrial Gojain de Legutio (Álava), al caerle encima el serrín que estaba descargando. EFE