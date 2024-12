Gervasio Deferr niega cualquier tipo de acusación por agresión sexual

Madrid, 4 dic (EFE).- El gimnasta Gervasio Deferr, bicampeón olímpico en salto de potro en Sídney 2000 y Atenas 2004, y subcampeón olímpico en suelo en Pekín 2008, ha negado cualquier tipo de acusación por agresión sexual que lo señalaban durante su etapa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

"Lo que quiero dejar muy claro es que soy inocente y eso lo tengo clarísimo y por eso estoy tranquilo. Quiero abogar a la presunción de inocencia porque parece que aquí de repente soy el enemigo de todo el mundo y eso no es así", expresó el gimnasta en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Instagram.

Las acusaciones, reveladas por el diario El País el pasado sábado, provienen de una mujer que asegura haber sido violada por el deportista cuando era menor de edad, y según el periódico, habría dos víctimas menores involucradas, aunque los supuestos delitos, no han sido denunciados en un tribunal por estar "prescritos".

"Este sábado se me ha acusado de algo muy grave en una noticia publicada en el diario El País. Yo no sé por qué ha venido todo esto. A mí nadie me ha comunicado nada de ninguna comisaría ni de ningún juzgado informándome que yo tengo alguna denuncia", afirmó.

"Sé lo mismo que vosotros que me denuncian desde un bufete de abogados anónimo, una denuncia anónima, con otras dos personas anónimas también. No especifican ni cuándo ni cómo ni nada de lo que ha pasado, pero se atreven a verter acusaciones sobre mí", añadió.

"Llevo mucho tiempo trabajando en lo personal y creo que soy una persona que no peca de ocultar sus problemas o de reconocer sus errores cuando los comete. Llevo reconociendo toda la vida mis errores y trabajando para mejorar en ellos. Lo que no puedo hacer es asumir ni reconocer algo que no es cierto", completó.

El exdeportista, que remarcó que "desde ahora" no va a "hacer más comunicados ni va hablar con nadie" hasta que tenga más información, agradeció todo el apoyo recibido.

"Os quiero dar las gracias por todas las miles y miles de muestras de cariño que he recibido desde que salió la noticia hasta el día de hoy. Ha sido abrumador. Gracias de verdad y confiad en mí, porque todo se aclarará", explicó.

Tras salir la noticia, el mismo sábado, Atresmedia y la productora Diagonal TV aplazaron "sine die" el estreno de 'El gran salto', la serie sobre la vida del gimnasta.

"Atresmedia y Diagonal acordaron inmediata y conjuntamente cancelar la promoción y aplazar 'sine die' el estreno", confirmó a EFE un portavoz de la cadena televisiva. EFE