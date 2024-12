Andrés Sanz: "La liga española es, con diferencia, la mejor de toda Europa"

Rafael Peña

Ceuta, 1 dic (EFE).- El madrileño Andrés Sanz, uno de los entrenadores nacionales más laureados del fútbol sala femenino por su trayectoria en el Futsi Atlético Navalcarnero, ha considerado que la liga española es, "con diferencia", la mejor de toda Europa y que únicamente "se le acerca un poco" la de Portugal.

Así lo ha expresado Andrés Sanz Sánchez (Madrid, 1966) en una entrevista con EFE en Ceuta después de haber participado en esta ciudad en una jornada de actualización para entrenadores de fútbol sala organizada por el Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol ceutí.

"La liga española no se puede comparar, en absoluto, con ninguna porque está muy por encima de cualquier liga europea. La única que se puede acercar es la portuguesa, pero en ella sólo hay dos o tres equipos y con el resto hay mucha más diferencia que en España, por lo que los grandes conjuntos sólo compiten seis partidos en una temporada", ha comentado.

Dentro del panorama europeo, ha añadido, "en la liga italiana está formado cada equipo por tres brasileñas fuertes y el resto italianas que bajan mucho el nivel porque allí la base no está prácticamente trabajada", mientras que "el resto de ligas están lejísimos".

Ha puesto como ejemplo que el Futsi Navalcarnero ha ganado en estos años "tres títulos europeos" y, si no era para este equipo, "el título era para el Burela o el Roldán, es decir, siempre ha ganado un español salvo un año que lo hizo un club italiano con siete brasileñas, lo cual evidencia la gran diferencia existente".

Sanz ha resaltado a clubes como Nalvacarnero, Burela o Melilla. "Las jugadoras se creen capaces de ganar y conseguir títulos en estos equipos, y por eso están arriba, ya que Melilla hace dos temporadas no se lo creía pese a tener el mismo potencial de juego, pero ahora son ellas las que saben que son difíciles de ganar", subrayó.

En su opinión, un escalón más abajo están "Poio Pescamar y Arriva Alcorcón, a las que les falta creérselo un poco más".

Cinco títulos de liga, 4 de Copa, 6 supercopas de España y otros tres títulos intercontinentales con el At. Navalcarnero y una Copa con el Móstoles FS avalan a este técnico, que ha ejercido durante diez temporadas en el Fusi At. Navalcarnero (2013-2023) y el último año como director deportivo del mismo club.

Ha valorado el "gran cambio a todos los niveles en los últimos cinco o seis años" que ha experimentado la Primera División Iberdrola, actualmente compuesta por dieciséis equipos y liderada por su antiguo club con 33 puntos, seguido a dos puntos por el Pescados Rubén Burela.

Para Andrés Sanz, la única parte negativa es "el nivel de exigencia para los clubes para hacer frente a todos los cambios en tan poco tiempo, porque el crecimiento está siendo espectacular", y así ha rememorado que las primeras Supercopas que disputó con el Futsi "eran en verano, antes de empezar la liga, y no había diferencias entre la misma y el partido amistoso de pretemporada".

"Es decir, la Supercopa no estaba vestida como ahora, llena de carteles, imagen, prensa, logo y demás, que evidencian ese crecimiento exponencial de las competiciones femeninas", recalcó.

En las jugadoras y los técnicos "también se ha producido un crecimiento brutal". "Cuando yo llegué, era difícil encontrar equipos con un modelo de juego claro o definido y ahora lo difícil es encontrar el que no lo tiene. Todos los equipos tienen grandes entrenadores, las jugadoras tienen muchos fundamentos y hay modelos de juego", aseveró.

También ha aludido al crecimiento del fútbol once femenino y ha admitido que desconoce "cómo le vendrá a la liga, porque antes las niñas elegían el fútbol sala, pero ahora muchas optan por el fútbol" y clubes que antes "sólo tenían masculino, ahora también tienen femenino, con lo cual esa forma de potenciar la liga de fútbol debería haber tenido también una forma paralela de potenciar el fútbol sala", por lo que tiene sus "dudas de cara al futuro en cuanto a jugadoras".

Preguntado por cómo está uno diez años en uno de los clubes más laureados del fútbol nacional, lo tiene claro: "Ni yo lo sé, porque han sido superintensos y te das cuenta cuando terminas; en el Futsi hay una presión añadida y es que sólo vale ganar, pero también jugar bien porque las propias jugadoras te lo reclaman", según Sanz.

En este sentido, ha dicho que una temporada tuvieron en el equipo a diez internacionales de España, Brasil y Argentina, "por lo que el nivel de exigencia del club buscando títulos y de las jugadoras es máximo, y se hace estresante y cansado".

En cualquier caso, Andrés Sanz ha reconocido que se le ha dado "bien", que ha "sabido llevarlo" y que para él "es un orgullo, porque es muy difícil y lo habitual es que los entrenadores no duren tanto en un equipo".

El punto y final llega "porque empieza a haber muchas cosas en la mochila tanto de las jugadoras" como suyas y "la relación no llega a ser igual, porque había años que sólo teníamos una baja y un alta, de ahí que diez años casi con las mismas jugadoras al final es inevitable que surjan fricciones y problemas que se acumulan, y la relación termina por no ser igual", ha explicado.

Aun así, no echa de menos ser entrenador del Futsi Navalcarnero "porque era muy intento y estresante", algo de lo que no se ha dado cuenta hasta que paró, ya que ahora está "mejor de salud, mejor personalmente" y se ha "quitado como un nudo que tenía las dos últimas temporadas de la tensión", con lo que era "el momento de parar y acabar con un ciclo bueno para el club".

Sanz no tiene decidido su futuro a corto plazo. "Me han hecho una propuesta para esta temporada, pero quiero descansar y rematar algunos proyectos como un libro o potenciar mi página web, porque no estoy cerrado a volver a entrenar un club masculino, aunque sé que el caché que me he ganado en el femenino hará que las mejores propuestas lleguen del femenino", ha indicado. EFE

(foto)