El Parlament pide al Govern balear que incremente la ayuda a los campamentos de refugiados saharauis inundados

El Parlament ha aprobado instar al Govern, a los consells insulares y a los ayuntamientos a incrementar la ayuda urgente destinada a paliar los efectos de las recientes inundaciones ocurridas en el campo de refugiados saharauis de Dajla, ubicado en el desierto argelino.

Así se ha acordado la tarde de este jueves en la comisión parlamentaria de Asuntos Sociales, con los votos a favor de todos los grupos a excepción de la negativa de Vox y un voto en contra y un abstención del diputado no adscrito Agustín Buades. La proposición no de ley (PNL) ha sido presentada por el PP, el PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca y ha sido defendida por el socialista Omar Lamin.

Han sido aprobados los cuatro puntos de la propuesta, que recoge, inicialmente, una muestra de "apoyo y solidaridad" con el pueblo saharaui del Parlament, especialmente las familias afectadas por las inundaciones ocurridas a finales de septiembre, y su compromiso con "la defensa de los derechos humanos y la justicia social".

De este modo, también se ha dado luz verde a instar al Ejecutivo autonómico, a las instituciones insulares y a los consistorios a "colaborar activamente" con ONG como la Media Luna Roja saharaui y a "incrementar la ayuda urgente destinada a paliar los efectos de las inundaciones y la financiación de materiales de primera necesidad" como alimentos, agua potable, tiendas de campaña y medicamentos.

Asimismo, el Parlament también ha instado a las instituciones públicas del Estado aumentar significativamente la ayuda humanitaria destinada a toda la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf y a aquellos que viven en los "territorios ocupados", en referencia a los que se encuentran bajo control de Marruecos.

Por último, los grupos han dado el visto bueno a un último punto para, en nombre de la Cámara autonómica, expresar su agradecimiento a las asociaciones, federaciones y colectivos sociales "que trabajan día a día unidos por la amistad con el pueblo saharaui con el único fin de conseguir un futuro en libertad para un pueblo hermano".

En un comunicado, los miembros del intergrupo 'Paz y Libertad para el pueblo saharaui', integrada por varios de los diputados de distintos signos que han participado en la comisión, han celebrado la aprobación de la PNL. En la sesión también ha estado presente el delegado saharaui en Baleares, Hmudi Lebsir.

MEJORA DE LA COORDINACIÓN SOCIAL

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales de este jueves también se ha aprobado otra proposición no de ley, esta defendida por la 'popular' Maite Torrent, relativa a la consolidación de los servicios municipales y la redacción de un nuevo plan de prestaciones básicas en colaboración con los consells insulares.

La PNL, que ha incorporado tres enmiendas del grupo socialista y del mixto, ha recibido la aprobación de todos los presentes menos de MÉS per Mallorca, que se ha abstenido en dos de los puntos.

Así, el Parlament ha instado a la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales a redactar un nuevo plan de prestaciones básicas en colaboración con los consells y los ayuntamientos que refuerce, coordine e incorpore nuevos servicios para que la población vulnerable pueda cubrir sus necesidades emergentes.

Los parlamentarios también han sacado adelante otros dos puntos para pedir a la conselleria que simplifique la burocracia, impulsando una plataforma digital única para solicitar las ayudas, e implementar una ventana social única para mejorar la coordinación entre instituciones.