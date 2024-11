Rober Pier asegura que "la idea defensiva del equipo sigue firme"

Gijón, 20 nov (EFE).- Rober Pier, central del Sporting, aseguró este miércoles que "la idea defensiva del equipo sigue firme" porque "no está fallando", y subrayó que los goles del Granada en el último partido de liga "fueron errores puntuales no colectivos", unos fallos que "no pueden hacer dudar del estilo".

Rober Pier, uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada, no pudo hacer este año una pretemporada normal por una lesión y, aunque ya está jugando, aún no ha alcanzado el nivel de la anterior campaña, en parte también por cambios obligados en la zaga.

"No creo que la derrota ante el Granada fuera por la lesión de algún compañero, los que jugaron lo hicieron bien al nivel que lo hacía el resto y eso es muy importante porque lo normal es que a lo largo de la temporada vaya cayendo gente, ojalá sean los menos posibles, pero que los que salgan rindan", manifestó el central.

Pier ha jugado hasta el momento con Curbelo, Maras y Diego Sánchez como compañeros de demarcación y ha tenido que cambiar de posición en el centro de la defensa, algo que para el jugador no tiene mayor importancia.

El defensa aseguró que se lleva "bien con todos los compañeros", de los que dijo que "todos tienen nivel". "Con Diego juego más a la derecha y con Maras a la izquierda, pero no tengo preferencias por un perfil concreto, creo que rindo bien en los dos", señaló el sportinguista.

Para Pier, el Sporting mereció "más ante el Granada porque aunque es un equipazo tampoco creó tantas ocasiones para la plantilla que tiene", aunque "sí fueron es más eficaces", admitió.

El equipo sigue preparando el partido del próximo domingo en A Coruña ante el Deportivo, en el que no estará Diego Sánchez y para el que son duda Gaspar Campos, Guille Rosas y Eric Curbelo, aunque estos dos últimos trabajaron hoy parcialmente junto al resto de la plantilla, no así Campos, que sigue al margen y apunta a baja. EFE

